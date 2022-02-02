Бельгийские «голобородько»: больше половины чиновников Гента ездит на работу на велосипедах 3 2.02.2022, 12:39

Это почти на 20℅ больше, чем шесть лет назад.

57% чиновников, полицейских и учителей в Генте (Бельгия) ездят на работу на велосипеде. Это почти на 20℅ больше, чем шесть лет назад. Такие данные приводит мэрия города, сообщает euro-pulse.ru.

Велосипеды для госслужащих покупает мэрия Гента. С 2017 года власти сократили количество машин в служебном автопарке на 9% в пользу более экологичного транспорта. В этом году они решили вообще не покупать новые автомобили. Вместо них для госслужащих закупили 400 новых велосипедов.

Теперь в городском автопарке насчитывается более 4 тысяч велосипедов. Их могут получить все госслужащие. Кроме этого, они могут бесплатно пользоваться сервисными пунктами для велосипедов.

Европейских чиновников все чаще пересаживают на экологичный транспорт. В прошлом году городские администрации 10 польских городов закупили электросамокаты, чтобы чиновники смогли попробовать этот вид транспорта.

Наполним, что накануне избрания президентом Владимира Зеленского в Украине был популярен телесериал «Слуга народа», главный герой которого — президент страны Василий Голобородько — ездит на работу на велосипеде. Голобородько сыграл будущий президент Украины Зеленский.

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