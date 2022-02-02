Экологи выступили против режима Лукашенко 2.02.2022, 13:06

1,460

Беларусь ограничили в особых правах Орхусской конвенции.

С 1 февраля 2022 года в отношении Беларуси вступило в силу приостановление особых прав и привилегий по Орхусской конвенции. Это произошло из-за того, что в стране была ликвидирована старейшая экологическая общественная организация Беларуси «Экодом». В октябре прошлого года на встрече Сторон Орхусской Конвенции данный случай признали преследованием и притеснением НГО и потребовали восстановить легальный статус организации. Однако это не было сделано, сообщает «Зеленый портал».

На встрече Сторон Орхусской конвенции, которая прошла в Женеве в конце октября прошлого года, ликвидацию белорусской общественной организации «Экодом» признали случаем преследования и притеснения НГО и потребовали восстановить легальный статус организации. Беларуси также пригрозили приостановкой особых прав и привилегий по Орхусской конвенции. За это решение проголосовали 34 из 39 стран.

ОО «Экодом» — старейшая экологическая организация Беларуси, ликвидированная в августе 2021 года по решению Верховного суда. Ранее у директора Марины Дубиной, а также у члена Совета Ирины Сухий прошли обыски.

Кстати, это первый случай в истории конвенции, когда одного из коммуникантов с Комитетом по соблюдению Орхусской конвенции ликвидировали. Беларусь призвали до 1 декабря этого года принять шаги по восстановлению официального статуса организации.

В нашей стране на данное решение Комитета подготовили ответ. В письме за подписью главы Минприроды Андрея Худыка говорилось, что Беларусь может начать процедуру выхода из Орхусской конвенции, если до 1 января 2022 года решение встречи Сторон не будет отменено.

Это было единственное условие, которое ставило перед ООН Минприроды. В письме говорилось о «беспрецедентном факте предвзятого отношения к государству», «спланированной западными странами акции по демонизации Беларуси в международных организациях», «дискриминационных подходах». А решение называлось «политически мотивированным».

Однако все осталось, как и прежде, и 1 февраля 2022 года в отношении Беларуси все же вступило в силу приостановление особых прав и привилегий по конвенции. Теперь представители страны не могут быть членами в Президиуме Орхусской конвенции, занимать должности председателей органов конвенции и проводить в стране совещания экспертов или межправительственные совещания по конвенции.

Орхусская конвенция — это Конвенция Европейской экономической комиссии ООН о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. В Беларуси она была утверждена в 1999 году.

Согласно информации, размещенной на сайте Минприроды, положения Орхусской конвенции в Беларуси являются частью национальной системы законодательства, имеют юридическую силу указа президента Республики Беларусь и обязательны к исполнению и применению всеми правоприменительными органами и должностными лицами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».