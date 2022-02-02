CIT: Росгвардия начала «нехарактерную» переброску военной техники 3 2.02.2022, 13:13

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Автоколонны и железнодорожные платформы движутся на юг и запад России.

Технику Росгвардии перебрасывают из разных регионов России на юг и запад, сообщила Conflict Intelligence Team. Автоколонны и железнодорожные платформы с техникой заметили в Архангельской и Тульской областях, а также в республике Карелия.

На одном из видео, опубликованном 31 января, поезд с БТР, бронеавтомобилями и автомобилями военной автоинспекции заметили в поселке Коноша Архангельской области. Согласно базе данных РЖД, на которую ссылается CIT, поезд шел из Архангельска на юг.

На другом видео, снятом, предположительно, в Тульской области, по шоссе следует автоколонна, в составе которой — грузовики Урал-4320 и бронеавтомобили «Звезда-В» со светоотражающими полосами, а также «автозаки» — КАМАЗы серого цвета с темно-красными полосами по бортам и решетчатыми окнами. Такие же «автозаки» вместе с БТР-80 заметили на железнодорожных платформах в Петрозаводске.

Кроме того, источник томского издания ТВ2 сообщил о переброске более 130 военнослужащих Росгвардии из Томска в Курск якобы из-за «напряженной ситуацией на границе с Украиной». Подтверждений этому найти не удалось, отмечает CIT.

Расследователи сообщили, что пока не заметили размещения частей Росгвардии вблизи границ с Украиной, но назвали такую переброску «достаточно нехарактерной». При этом аналогичную переброску они замечали во время протестов в Беларуси в 2020 году — тогда был сформирован и переброшен к границе на грузовиках без номеров резерв сил ОМОНа Росгвардии.

Ранее CIT сообщала о переброске российских войск в Гомельскую область, которая находится в 90 км от границы с Украиной. На середину февраля назначены совместные учения России с Беларусью, однако в этом регионе нет заявленных для учений полигонов.

В Белом доме ожидают, что Россия «в любой момент» может напасть на Украину и воспользоваться для этого учениями. По данным США, у границ с Украиной скопилось около 130 тысяч российских военных. США заявили России, что переговоры о взаимной безопасности с НАТО могут продвинуться вперед только при деэскалации на границе.

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