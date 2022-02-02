Диетолог назвала продукты, действующие на «омикрон» 2.02.2022, 13:11

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Как помочь организму получить дополнительную защиту?

Свиное сало и топленое масло с утра повысят в организме щелочную среду, которая служит барьером для вирусов и бактерий. Тем самым иммунная система получит дополнительную защиту. Об этом российским СМИ рассказала доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Ковалева.

«Одна из главных функций животных жиров в организме — дыхательная. Альвеолярный аппарат легочной ткани выстлан сурфактантом, в основе которого более 90% насыщенных жиров. Качество же сурфактанта определяет воздушность легких, безупречность газообмена и оксигенации организма», — пояснила специалист.

По словам диетолога, животные и растительные масла содержат витамины А и Е — это мощные антиоксиданты, их также много в орехах, авокадо, яичном желтке.

«Омега-3 в составе рыбы северных морей с ее противовоспалительным действием дополнительно поможет поддержать иммунитет в условиях распространения нового штамма коронавируса «омикрон», — считает Ковалева.

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