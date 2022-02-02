«За январь почти втрое меньше прошли»: белорусские водители снова бойкотируют техосмотр 2.02.2022, 13:21

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Репортаж с СТО в Барановичах.

Год назад на диагностических станциях наблюдались огромные очереди из желающих пройти техосмотр. В январе 2021 года в Барановичах, по данным УП «Белтехосмотр», прошли ТО более 4100 автомобилей, что почти в 4 раза больше, чем в январе 2020-го. А какой была ситуация в начале 2022 года, узнал Intex-press.

В последние дни января корреспондент Intex-press побывала на диагностической станции №29, расположенной по 2-му переулку Рабочему.

Утром очереди из автомобилистов не наблюдается. И как отмечают сотрудники станции за несколько часов у них побывало около десятка машин.

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

– И такая картина на всех станциях Барановичей с начала года. Если в январе 2021-го в день техосмотр проходило более ста машин, то в январе этого года самое большое – 15-20, – рассказал Виктор Трус, инженер по допуску транспортных средств к участию в дорожном движении 1 категории. – В начале прошлого года у нас были очереди и даже предварительная запись, но уже к апрелю все успокоилось, а сейчас и вовсе, если можно так сказать, тишина.

По мнению Виктора Труса, в прошлом году после отмены госпошлины за допуск автотранспорта к участию в дорожном движении, многие водители решили пройти техосмотр, так как эта процедура стала дешевле. А если так, то зачем платить штрафы?

– Кроме того, людей «припугнули» камерами и «письмами счастья» за отсутствие техосмотра, вот они и поехали на диагностические станции, – пояснил Виктор Трус. – Ну, а потом, видимо, посмотрели, что система фотофиксации не готова, и успокоились.

«В прошлом году техосмотр прошли более 30% авто»

Это спокойствие наблюдается и сейчас. Хотя по логике, все те, кто проходил техосмотр в январе 2021 года, должны сейчас пройти его. Но автовладельцы не спешат. С чем это связано, сотрудникам диагностической станции трудно судить.

– Но ведь проверить свое авто в первую очередь нужно самому владельцу, чтобы быть уверенным в безопасности, – отметил Виктор Трус. – Да, и штраф за управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, в принципе немаленький – от 32 до 96 рублей, а за повторное нарушение в течение года – от 64 до 160 рублей.

По его словам, в настоящее время по городу Барановичи и району зарегистрировано более 100 тысяч автомобилей, и в прошлом году техосмотр прошли более 30% от общего количества.

Что касается цифр за январь 2022 года, то на 27 января по станции №29 техосмотр прошли 475 автомобилей, за такой же период 2021-го – 1346 автомобилей.

– То есть – за январь почти втрое меньше прошли. И такая ситуация наблюдается по всем станциям нашего города – заметил Виктор Трус. – И если подобное будет продолжаться и дальше, то на наших дорогах процент автомобилей, прошедших техосмотр, будет еще ниже.

Пройти ТО до указанной даты

Виктор Трус также напоминает, что сейчас в допуске транспорта стоит конкретная дата, которая указывает, когда у автовладельца заканчивается срок действия техосмотра.

– Если раньше, к примеру, прошел автомобиль техосмотр в начале января, то водитель мог ездить спокойно до конца месяца. Сейчас пройти ТО нужно до указанной в документе даты, позже – уже нарушение, – пояснил он. – Поэтому хочется попросить водителей обратить внимание еще и на этот момент.

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Сколько автомобилей проходили техосмотр в Барановичах в прошлые годы:

2018 год – 24 093

2019 год – 21 952

2020 год – 12 865

2021 год – 32 578

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».