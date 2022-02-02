Газопровод «Ямал-Европа» так и не вернулся к прокачке российского газа через Беларусь

Газопровод «Ямал-Европа» так и не вернулся к прокачке российского газа через Беларусь5
- 2.02.2022, 15:12
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Движение «голубого топлива» остановилось через два часа после начала.
Аверсные мощности газопровода «Ямал-Европа» так и остаются невостребованными, сообщает «Интерфакс».
«Газпром» выкупил мощности польского участка магистрали на конец газовых суток 1 февраля с 0.00 до 8.00 в объеме 1,6 млн куб. м в час. Но в прокачке это бронирование было реализовано лишь на два часа — потом газопровод остановился.
Напомним, «Газпром» прекратил прокачку газа в Европу по газопроводу в прямом направлении 21 декабря 2021 года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.
Между тем, как заявили в «Газпроме», под конец января в подземных газовых хранилищах Европы осталось меньше 20% от закачанного летом энергоресурса.
Транснациональный газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран: России, Беларуси, Польши и Германии.