Газопровод «Ямал-Европа» так и не вернулся к прокачке российского газа через Беларусь 5 2.02.2022, 15:12

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Фото: ТАСС

Движение «голубого топлива» остановилось через два часа после начала.

Аверсные мощности газопровода «Ямал-Европа» так и остаются невостребованными, сообщает «Интерфакс».

«Газпром» выкупил мощности польского участка магистрали на конец газовых суток 1 февраля с 0.00 до 8.00 в объеме 1,6 млн куб. м в час. Но в прокачке это бронирование было реализовано лишь на два часа — потом газопровод остановился.

Напомним, «Газпром» прекратил прокачку газа в Европу по газопроводу в прямом направлении 21 декабря 2021 года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.

Между тем, как заявили в «Газпроме», под конец января в подземных газовых хранилищах Европы осталось меньше 20% от закачанного летом энергоресурса.

Транснациональный газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран: России, Беларуси, Польши и Германии.

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