Белорусский рубль пошел вниз 2.02.2022, 13:41

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Что происходит в обменниках страны?

Сегодня на торгах БВФБ белорусский рубль уступил всем трем валютам. Сильнее всего подорожал российский рубль — сразу на три копейки. Курс доллара изменился незначительно.

Евро сегодня подорожал на 0,31%, или на 0,9 копейки, до 2,9246 рубля.

Российский рубль прибавил 0,93%, или 3,11 копейки. 100 российских рублей сегодня оценили в 3,3919 белорусского рубля.

Доллар вырос всего на 0,02%, или 0,06 копейки, до 2,5923 рубля.

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