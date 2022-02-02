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Из Сахары вышло огромное облако пыли: фотофакт

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  • 2.02.2022, 14:02
  • 3,514
Из Сахары вышло огромное облако пыли: фотофакт

Некоторые страны объявили «желтый» уровень опасности.

Огромное облако пыли из Сахары распространяется над Атлантическим океаном. На Канарских островах и в Португалии объявлен "желтый" уровень опасности.

Об этом сообщает Independent.

На снимке, сделанном из космоса, видно, как пыльное облако из Сахары движется над западным побережьем Африки к Атлантическому океану. Как сообщает издание, это уже третья буря менее чем за две недели.

На снимке, сделанном спутником Copernicus Sentinel-3 видно огромное облако над испанскими Канарскими островами, а также над Мадейрой в Португалии, которые сильно пострадали от значительной концентрации пыли в воздухе.

Испанское национальное метеорологическое агентство AEMET объявило "желтый" уровень опасности, а органы здравоохранения рекомендовали людям не оставаться на открытом воздухе в течение длительного времени.

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