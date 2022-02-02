Учебный год в Беларуси продлен до 31 августа 5 2.02.2022, 14:10

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С сентября всем участникам образовательного процесса предстоит учиться и работать по другим правилам.

Обновленным кодексом об образовании установлена новая продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31 августа, сообщила начальник управления общего среднего образования министерства образования Беларуси Ирина Каржова.

Сейчас это период с 1 сентября по 1 июня. Тем не менее, для учащихся и их родных новая норма никаких последствий не принесет.

"Образовательный процесс — это обучение и воспитание. В период летних каникул воспитательная работа в учреждениях образования не прекращается. Учителя работают, действуют детские лагеря, проводятся воспитательные мероприятия. Продолжительность учебного года была изменена, чтобы устранить это "недоразумение", - сказала она.

В настоящее время в 1-й класс зачисляют детей, которым шесть лет исполняется к 1 сентября. В новой редакции прописано, что в 1-й класс по-прежнему зачисляются дети, которым шесть лет исполняется на 1 сентября года приема. Вместе в тем по заявлению одного из законных представителей ребенка и на основании решения педагогического совета руководитель учреждения образования сможет принять в 1-й класс ребенка, которому шесть лет исполняется до конца календарного года.

Также появилось важное нововведение: появилась самостоятельная форма получения образования — дистанционная. Ранее дистанционная форма рассматривалась как часть заочной и реализовывалась либо в рамках заочной формы получения образования, либо в качестве эксперимента. После вступления в силу новой редакции кодекса абитуриент сможет выбирать эту форму получения образования как самостоятельную.Специалисты разработают нормативно-правовое обеспечение для реализации программ дистанционной формы, которое будет касаться вопросов организации обучения, аттестации, взаимодействия учащихся и педагогов, учреждений образования и педагогов и так далее.

Основные положения закона об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании вступают в силу с 1 сентября 2022 года.

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