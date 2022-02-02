Итальянцы раскопали в Пакистане древний буддийский храм 2.02.2022, 14:27

Город, который когда-то завоевал Александр Македонский, уже в древности стал центром буддизма.

Итальянская археологическая миссия, объединяющая специалистов из разных университетов, работает в Азии с середины прошлого века. В 2019 году ее представители нашли в Пакистане, недалеко от реки Сват и города Барикот, руины поселения, которое после долгих исследований определили как Базиру, пишет Naked science.

Базира упоминается в греческих и латинских текстах как один из городов, осажденных Александром Великим. Датирование по углероду-14 показало, что город действительно существовал во время кампаний Александра, около 327 года до нашей эры. Судя по всему, Базира выступала административным центром плодородной долины реки Сват и, в частности, управляла распределением сельскохозяйственной продукции в этом регионе. Особый микроклимат долины позволяет собирать урожай пшеницы или риса дважды в год — весной и в конце лета. Таким образом, город был своего рода «житницей», которую использовал Александр Македонский, прежде чем продолжить поход в Индию. Римский историк Квинт Курций Руф в своей «Истории Александра Великого Македонского» (Historiae Alexandri Magni Macedonis) подчеркнул роль, которую играла

Результаты раскопок показали, что город был населен без перерывов с бронзового века (1700 год до нашей эры) до начала Нового времени (XVI век нашей эры), толщина археологических слоев в нем превышает десять метров. В октябре 2021 года археологи из Университета Ка-Фоскари (Венеция, Италия) завершили полевые работы на найденном ранее акрополе и решили исследовать другое место в центре древнего города, которое было разграблено — об этом свидетельствует серия траншей копателей.

В результате они открыли буддийский памятник, который довольно неплохо сохранился, хотя в течение многих лет неоднократно подвергался актам вандализма. Храм высотой более трех метров (верхняя часть не сохранилась, поэтому верхний предел общей высоты неизвестен) имеет особую структуру и форму. Он построен на возвышении, и включает архитектурный элемент, который исследователи определили как ступу. Ступа — структура, напоминающая насыпь (но зачастую каменная), первоначально игравшая роль кургана на могиле правителя или буддийского святого. Потом форму кургана стали использовать при строительстве храмов. Таким образом, перед нами — явный пример буддийской архитектуры. Находки предварительно датировали второй половиной II века до нашей эры, хотя они могут быть еще древнее и относиться к периоду Маурьев (IV-III века до нашей эры).

На самой древней лестнице памятника сохранилась половина ступеней с надписью на кхароштхи (древнеиндийская письменность), которая по палеографическим признакам может быть датирована I веком нашей эры. Кроме того, в нижних слоях археологи нашли несколько монет и множество надписей, сделанных на керамике письмом кхароштхи. Памятник был заброшен в начале III века нашей эры, когда разрушительный пожар уничтожил нижний город.

У храма есть небольшая пристройка, сделанная, по всей видимости, около 150 года до нашей эры, во время правления царя индо-греческого государства Менандра I или чуть позже. Согласно индийской буддийской традиции, Менандр I обратился в буддизм.

Вообще, стратиграфия объекта оказалась очень сложна. Археологи выяснили, что некоторые части храма построены на более древнем сооружении, пласты которого включали гончарные материалы и терракотовые фигурки — вероятно, их использовали в этой местности (судя по другим находкам) в IV-III веках до нашей эры. Хронологию объекта подтвердят анализы на удельное содержание углерода-14. К концу сезона раскопок итальянцы задокументировали 2109 объектов: керамика, монеты, надписи, предметы из камня, элементы лепнины, терракотовые предметы, печати и украшения.

Обнаружение такого храма периода Индо-Греческого царства говорит прежде всего о том, что долина реки Сват уже в то время была священной землей для буддистов. Дело в том, что такие предположения делали и раньше, но доказательств им не было (что логично для мусульманской страны с не самой развитой археологической школой). Эти предположения появились вот по каким причинам. Да, у нас очень мало письменных источников по древнему поселению в долине Свата. Но общие соображения говорили о том, что упомянутый греческими и латинскими историками город относится к индийскому царству Гандхаре. Между тем Гандхара (особенно с момента правления царя Ашоки) — царство буддистов, колыбель буддийского искусства. Поэтому открытие итальянский археологов не только подтверждает существовавшие ранее теоретические предположения, но и позволит лучше изучить формы древнего буддизма и его распространение в Гандхаре.

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