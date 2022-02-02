Что будет с тарифами, если в доме есть газовый котел и счетчик? 5 2.02.2022, 14:28

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фото: onliner

Белорусам придется оплачивать коммуналку по-новому.

Жители домов, в которых стоят газовые отопительные котлы и счетчики, будут платить по-новому. Если сейчас тарифы летом и зимой для них отличаются, то с 1 июня они перестанут зависеть от сезонов. В «Мингазе» рассчитали на примере одного дома, как это будет работать, сообщает агентство «Минск-Новости».

Как сейчас и что изменится?

Изменения коснутся людей, которые пользуются газовыми котлами и приборами индивидуального учета расхода газа. Сейчас «зимний» тариф для них ниже (0,14 рубля за 1 м³), «летний» — выше (0,54 рубля за 1 м³).

С 1 июня тариф будет единым, по 31 декабря он составит 0,19 рубля за кубометр газа.

Так станет выгоднее или нет? Вот подсчеты «Мингаза»

Чтобы было понятнее, в «Мингазе» рассмотрели изменения на примере конкретного частного жилого дома площадью 110 «квадратов», с газовым отопительным котлом и счетчиком.

Сначала специалисты проанализировали объемы расхода природного газа за каждый месяц 2020 года.

Годовое потребление составило 2715 м³: 2297 м³ в отопительный период и 418 м³ — в летний. По дифференцированным тарифам пришлось заплатить 569,6 рубля: 343,2 рубля «зимой» и 226,4 рубля «летом».

Наконец, применили единый тариф. Вышло 536,7 рубля за год. Итого: разница в начислениях за газ — 32,9 рубля в пользу владельца дома.

В «Мингазе» считают, что изменения позволят сэкономить деньги по итогам года, а также более свободно пользоваться газом летом:

— У таких потребителей уже не будет необходимости думать о более высоких летних тарифах и отключать котел или снижать объемы газа на обогрев за какое-то время до и после официального завершения или начала отопительного сезона, когда на улице прохладно. В этом плане они смогут чувствовать себя более комфортно по сравнению с жителями домов с централизованным теплоснабжением. И уж точно нововведение упростит алгоритм расчетов за услугу.

Но без изменений остается дифференциация тарифов в зависимости от объема потребления в год. Первая категория — до 3000 м³, вторая категория — 3000—5500 м³, третья категория — свыше 5500 м³. Более подробно о тарифах на услуги газоснабжения можно узнать на сайте «Мингаза» и по номеру 162.

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