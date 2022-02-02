Холодный ответ НАТО на истерики Кремля 1 Юрий Кирпичев

2.02.2022, 14:38

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Ультиматумы и демонстрации дают обратный эффект.

Что ни делает дурак, все он делает не так, проницательно отметил Маршак. И это так. Ультиматумы и демонстрации закусившего удила и потерявшего берега Путина дают обратный эффект, и НАТО не только не отступает, но подводит войска и концентрирует вооружения все ближе у границ России. И проводит свои маневры. В частности, сразу две авианосные группы придут вскоре на север на учения Cold Response во главе с новейшим британским авианосцем "Принц Уэльский" и с "Гарри Трумэном", американским ветераном знаменитого класса "Нимиц".

Почему я пишу об этом холодном ответе запада на истерики и провокации России? Потому что Cold Response станет своевременной (начнутся в марте и продлятся до начала апреля) и эффективной операцией отвлечения. Столь капитальные маневры (крупнейшие заполярные учения НАТО с 80-х годов прошлого века – в них примут участие около 35 тысяч военнослужащих из 28 стран: 14 тыс. на суше, 13 тыс. на море и еще 8 тыс. будут обслуживать самолеты и обеспечивать работу штабов на базах) неизбежно отвлекут внимание и силы не по уму агрессивной страны от Украины.

Собственно говоря, именно ненька и стала причиной участия авианосной ударной группы во главе с "Гарри Трумэном" в учениях. Изначально она должна была пройти через Суэцкий канал в Персидский залив, но из-за российской военной угрозы в отношении Украины задержалась в Восточном Средиземноморье, а теперь и вовсе поменяла планы.

В состав группировки входит норвежский фрегат "Фритьоф Нансен", Норвегия будет руководить учениями, и ее министр обороны Рогер Эноксен заявил, что в феврале американская авианосная группа и норвежский фрегат отправятся в Северную Атлантику, чтобы затем принять участие в Cold Response 2022. Что ж, две авианосных группы поблизости от стратегических русских вод это такая сила, что ее просто невозможно игнорировать. Район учений находится примерно в 600 километрах от Кольского полуострова, где базируются атомные подводные лодки Северного флота. Боевой радиус действия палубных истребителей-бомбардировщиков F35C более 1100 км...

Ну и потому еще пишу, что тема близка, ибо в конце 70-х стоял я, ни много, ни мало, у истоков системы "Копье", то бишь системы РЭБЗ (радиоэлектронной борьбы и защиты) авианосного соединения! Если же конкретно, то система предназначалась для знаменитого дымящего "Кузи", для ТАВКР (тяжелый авианесущий крейсер) "Адмирал Кузнецов". Этот единственный российский авианосец, утопивший немало собственных палубных самолетов и однажды чуть не спровоцировавший атаку израильских летчиков (их пальцы уже лежали на кнопках пуска ракет), сейчас стоит в капремонте на севере, но не простаивает без дела и то горит синим пламенем, то топит плавучие доки. В общем, ведет боевые действия против бюджета и отмывает деньги, как принято в России. И настолько полезен в этой роли, что вряд ли выйдет из ремонта, скорее сгорит перед сдачей флоту, как сгорел недавно в Петербурге корвет "Проворный", которому больше подошло бы название "Проворованный".

Но раз уж начали с пословицы, то в том же стиле и продолжим: бойся корову спереди, кобылу сзади, а дурака со всех сторон. В том числе и с севера. Дело в том, что флот Британии объявил о направлении "Принца Уэльского" в Арктику еще 11 января, и учения являются ответом не только на концентрацию российских войск на границе с Украиной, но и на бряцание гиперзвуковыми ракетами: 24 декабря Путин хвастал, что его моряки успешно провели залп ракет "Циркон" и те готовы к развертыванию на Северном флоте как на надводных кораблях, так и на многоцелевых подводных лодках проекта "Ясень". Из Баренцева моря "Цирконы" могут достичь целей в Норвежском море примерно за 10-15 минут, к тому же россияне утверждают, что они способны маневрировать в полете и могут пробить систему защиты авианосных групп.

Но насколько можно верить русским? Или хотя бы доверять? Вообще-то ни насколько, тотальная лживость стала одной из неотъемлемых черт их образа жизни и менталитета, и будь жив Карамзин, он к своей знаменитой лаконичной характеристике России – "воруют" – добавил бы "и врут". Всегда, во всем, обязательно и непременно, в том числе и в области вооружений, их технических характеристик – и даже наличия этих самих вооружений. Даже нашему Трампу, счет лживых высказываний которого шел на тысячи, далеко до Путина, который не раз показывал мультики вместо реальной техники! По счастью, жизнь и боевая практика быстро вскрывают военно-техническую ложь, и, к примеру, сокрушительный разгром вагнеровцев американцами в Сирии нагляднейшим образом продемонстрировал невысокую реальную боеспособность российских вооруженных формирований. Чуть было не написал – бандформирований, и надо сказать, не слишком ошибся бы...

Доблестная Британия, честь и хвала ей, в этот раз не намерена повторять роковых ошибок Мюнхена-1938 и умиротворять агрессора, она активно помогает Украине поставками оружия (вспомните хотя бы недавние рейсы в Борисполь здоровенных военно-транспортных "Глобмастеров" с множеством отличных комплексов управляемых англо-шведских противотанковых ракет NLAW), поддерживает на фронте дипломатии, грозит санкциями, в том числе и кошелькам Путина, пригревшимся в Лондоне. Кроме того, в течение этого года упомянутый "Принц Уэльский" будет отвечать за руководство Морскими силами повышенной готовности НАТО, мощной оперативной группой, созданной специально для реагирования на крупные мировые события.

Да, это вам не Германия, играющая двусмысленную роль в союзе стран запада перед российской угрозой и фактически ставшая троянским конем Путина в Европе. Она не только запрещает поставки своего оружия Украине – даже давно находящегося в собственности иных стран, даже произведенного еще в ГДР (!), но и ставит палки в колеса союзникам по НАТО, и первые рейсы в Украину британские "Глобмастеры" совершали в облет ее воздушного пространства, через Данию и Швецию.

Причем – пожалуй, давно пора сказать это прямо – Москва купила не только Шредера, во всяком случае, на нем немецкое подыгрывание России не прекратилось, и если взять наследство, оставленное Меркель, то Украине особо не за что благодарить фрау канцлерин, чрезмерно засидевшуюся на этом посту. В самом деле, это при ней был построен "Северный поток 2", это благодаря ей, похоже, Путин пошел в августе на газовый шантаж Европы, это ее мелочно-меркантильная, сиюминутная, беспринципная по большому счету позиция помешала Байдену еще в Женеве поставить Путина в самые жесткие рамки. Он, восстанавливая порушенные Трампом, этим ледоколом Путина, европейские связи, был вынужден оглядываться на Германию, учитывать ее интересы.

Чего же добилась фрау канцлерин, блюдя не столь уж значительные выгоды немецкого бизнеса, точнее, определенных его групп, связанных с углеводородами? (Не будем подозревать ее в худшем по аналогии с Шрёдером). А добилась она запредельных цен на газ, удвоения таковых на нефть, пустых газохранилищ, неуважения союзников и презрения русских. Не считая главного – напряженной, да что там, опаснейшей, буквально предвоенной ситуации в центре Европы, грозящей потрясениями западной демократии и основам всего миропорядка. Вспомните, и газовый шантаж и концентрация российских войск начались в августе прошлого года, после визита Меркель в Москву. Плохое наследство оставила миру и Украине эта бывшая гэдээровская комсомолка.

Что ж, будем надеяться на отрезвляющий эффект единого фронта, которым выступил Запад против путинских угроз. Даже до Путина, хотя дурака учить – что мертвого лечить, все же должно дойти, что цена амбиций в этот раз может оказаться слишком велика, как для его страны, так для него лично.

Должен, правда, заметить в этой связи, что если неустанная и весьма эффективная деятельность нашего Государственного секретаря Энтони Блинкена внушает большое уважение – именно он по сути дела является главным вдохновителем, организатором и координатором противостояния России, то президент Байден, к сожалению, не всегда находит верные слова и расставляет точные акценты в данной острой ситуации. Во всяком случае, его недавняя настойчивость в предупреждении о неизбежном скором русском нападении была несколько чрезмерной. С практической точки зрения позиция президента Украины более оправдана...

Юрий Кирпичев, "Обозреватель"

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