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75 депутатов Европарламента поддержали независимую Беларусь

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  • 2.02.2022, 14:44
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75 депутатов Европарламента поддержали независимую Беларусь

ЕС против оккупации Беларуси.

75 депутатов Европарламента обратились к руководству Евросоюза с призывом поддержать независимость Беларусь.

«Дальнейшее присутствие российских вооруженных сил по просьбе нелегитимного режима Лукашенко следует рассматривать как оккупацию Беларуси. На этот факт должно быть совершенно ясно указано в ходе текущего диалога между США и ЕС с Россией. Любое дипломатическое решение о сдерживании возможной российской агрессии против Украины не должно приниматься в ущерб независимому и демократическому будущему Беларуси», — говорится в заявлении.

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