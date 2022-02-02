Кремль намекнул на ложь Головченко о транзите калия 8 2.02.2022, 15:01

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Поставок через российские порты пока нет.

Беларусь и Россия обсуждают перенаправление белорусских калийных удобрений в российские порты после прекращения их перевозок в порт Клайпеды. Как заявил сегодня пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков, этот вопрос включен в повестку дня двух стран. Вместе с тем он не стал вдаваться в детали, отправив журналистов в Минэкономразвития.

«Скорее, этот вопрос надо адресовать в Минэкономразвития. Хотел бы вас туда перенаправить. Вопрос этот на повестке дня, он обсуждается. Если я не ошибаюсь, пока этих потоков еще не началось. Он на повестке дня, а по деталям — лучше в Минэкономразвития», — сказал Песков, передает ТАСС.

Премьер Роман Головченко вчера заявил, что грузы уже перенаправлены.

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