Кремль намекнул на ложь Головченко о транзите калия

Кремль намекнул на ложь Головченко о транзите калия8
- 2.02.2022, 15:01
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Поставок через российские порты пока нет.
Беларусь и Россия обсуждают перенаправление белорусских калийных удобрений в российские порты после прекращения их перевозок в порт Клайпеды. Как заявил сегодня пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков, этот вопрос включен в повестку дня двух стран. Вместе с тем он не стал вдаваться в детали, отправив журналистов в Минэкономразвития.
«Скорее, этот вопрос надо адресовать в Минэкономразвития. Хотел бы вас туда перенаправить. Вопрос этот на повестке дня, он обсуждается. Если я не ошибаюсь, пока этих потоков еще не началось. Он на повестке дня, а по деталям — лучше в Минэкономразвития», — сказал Песков, передает ТАСС.
Премьер Роман Головченко вчера заявил, что грузы уже перенаправлены.