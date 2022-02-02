Белорус обокрал экс-начальника криминальной полиции Киева 4 2.02.2022, 15:21

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Инцидент произошел в фитнес-клубе пятизвездочного отеля Premier Palace.

В Киеве гражданин Беларуси обокрал бывшего начальника криминальной полиции украинской столицы Германа Приступу.

Инцидент произошел в фитнес-клубе пятизвездочного отеля Premier Palace, сообщает сайт ukranews.com.

Подозреваемый украл из шкафчика в раздевалке 27 тысяч гривен, принадлежавших экс-начальнику криминальной полиции. Злоумышленника задержали по горячим следам. Суд назначил ему арест как меру пресечения.

Герман Приступа в 2019-2021 годах был заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве — начальником уголовной полиции.

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