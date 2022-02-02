Выигрыш или проигрыш? 2 Тимоти Эш

2.02.2022, 15:29

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Тимоти Эш

Девять «достижений» Путина.

Все еще пытаюсь понять, как Путин собирается выиграть, начав эскалацию конфликта

1. Украина увеличивает численность своих вооруженных сил на 100 000 человек,

2. У Украины — много новых поставок оружия из США, Великобритании, Польши, стран Балтии, Канады, чтобы она лучше могла защищать себя и в дальнейшем интегрировалась с системами НАТО,

3. Похоже, что украинская нация объединяется вокруг общего дела/защиты страны, и понятно кто тут агрессор,

4. Союзники по НАТО подтверждают, что страны имеют право решать, вступать ли им в альянс, и в принципе имеют право самостоятельно определяться со своими оборонительными союзами,

5. НАТО готовится к увеличению, а не к уменьшению размещения своих сил в странах, присоединившихся к альянсу после 97 года,

6. Европа обращает внимание на чрезмерную зависимость от российских энергоносителей, и теперь будет работать «сверхурочно», чтобы диверсифицироваться и отойти от использования российских энергоносителей,

7. Российская тактика запугивания с размещением на границе с Украиной 135 000 военных, была разоблачена и осуждена.

8. Подчеркивается, что страны желают вступить в НАТО, поскольку чувствуют угрозу со стороны Москвы. Лишь немногие государства хотят присоединиться к оборонной организации, ориентированной на Москву (если только их не принуждают к этому),

9. Украина подтверждает, что Минск-2 — нереализуем (слова Данилова за последние 24 часа)

Пока что стратегия Путина не выглядит выигрышной?

Тимоти Эш, «Новое время»

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