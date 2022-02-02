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Выигрыш или проигрыш?

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  • Тимоти Эш
  • 2.02.2022, 15:29
  • 3,670
Выигрыш или проигрыш?
Тимоти Эш

Девять «достижений» Путина.

Все еще пытаюсь понять, как Путин собирается выиграть, начав эскалацию конфликта

1. Украина увеличивает численность своих вооруженных сил на 100 000 человек,

2. У Украины — много новых поставок оружия из США, Великобритании, Польши, стран Балтии, Канады, чтобы она лучше могла защищать себя и в дальнейшем интегрировалась с системами НАТО,

3. Похоже, что украинская нация объединяется вокруг общего дела/защиты страны, и понятно кто тут агрессор,

4. Союзники по НАТО подтверждают, что страны имеют право решать, вступать ли им в альянс, и в принципе имеют право самостоятельно определяться со своими оборонительными союзами,

5. НАТО готовится к увеличению, а не к уменьшению размещения своих сил в странах, присоединившихся к альянсу после 97 года,

6. Европа обращает внимание на чрезмерную зависимость от российских энергоносителей, и теперь будет работать «сверхурочно», чтобы диверсифицироваться и отойти от использования российских энергоносителей,

7. Российская тактика запугивания с размещением на границе с Украиной 135 000 военных, была разоблачена и осуждена.

8. Подчеркивается, что страны желают вступить в НАТО, поскольку чувствуют угрозу со стороны Москвы. Лишь немногие государства хотят присоединиться к оборонной организации, ориентированной на Москву (если только их не принуждают к этому),

9. Украина подтверждает, что Минск-2 — нереализуем (слова Данилова за последние 24 часа)

Пока что стратегия Путина не выглядит выигрышной?

Тимоти Эш, «Новое время»

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