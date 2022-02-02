Польские фармацевты опробовали средневековое лекарство от чумы 2 2.02.2022, 15:34

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«Териак» — легендарный препарат «от всего» с двухтысячелетней историей.

Исследователи решили воссоздать и проанализировать «Териак» (Theriac), чтобы выяснить, проявляют ли какие-либо особые свойства его отдельные ингредиенты в готовом продукте. Для приготовления препарата ученые использовали одну из двух известных сохранившихся копий рецепта териака, разработанного Паулем Гульдениусом, аптекарем в Торуни. Гульдениус, которому было предоставлено официальное разрешение на производство териака властями города, опубликовал свой рецепт из 61 ингредиента в 1630 году, пишет «Вокруг света».

Считается, что «Териак» был изобретен как противоядие от всех ядов во II веке до н.э. Авторство рецепта приписывают Митридату VI, царю Понта. Рецепт был значительно расширен в I веке нашей эры врачом Нерона Андромахом. Чтобы отличить обновленную формулу от ее древнего предшественника, старая была переименована в честь ее изобретателя, то есть «Митридатиум», а новая стала называться «Териак».

Как только рецепты были разделены, предписанное использование «Териака» увеличилось, и он стал панацеей, а не только противоядием. Люди применяли его для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, в первую очередь бубонной чумы. «Териак» сохранял популярность еще в ХIХ веке. Он производился в больших количествах во время эпидемий, а города предоставили фармацевтам официальное право на изготовление препарата. Официальное производство должно было быть прозрачным для общественности вплоть до печати и распространения рецепта.

Широкий спектр ингредиентов «Териака» включал в себя известные наркотики, такие как мак, и известные яды, такие как морской лук — лиственное растение, из которого получают крысиный яд. Однако морской лук впервые упоминается как лекарственное растение в египетском папирусе ХVI века до н.э., одном из самых ранних сохранившихся медицинских трактатов.

В целом «Териак» изготавливался в ходе сложного процесса с использованием многих труднодоступных сырьевых материалов. Их стоимость была очень высока, что делало лекарство одним из самых дорогих для своего времени. Хотя его использовали в очень малых дозах, цена разовой дозы весом около 4 граммов равнялась стоимости курицы или половины гуся.

Популярность «Териака» сошла на нет с развитием науки, и препарат никогда прежде не подвергался фармакологическому анализу для изучения его эффектов, если таковые имеются. «Главной трудностью в нашей работе был правильный перевод используемых средневековым аптекарем названий растений, которые нужно было идентифицировать с особой тщательностью и согласовать с современной ботанической номенклатурой», — поделились польские ученые.

В итоге ученые выяснили, что некоторые ингредиенты препарата могли иметь определенные фармакологические эффекты, а другие сегодня считаются ядовитыми. Тем не менее, их количество в одной порции лекарства было очень небольшим, например, в случае довольно ядовитого морского лука оно было в 50 раз меньше дозы, считающейся сегодня безопасной. В результате исследования показали, что «Териак», применявшийся в соответствии с рекомендациями того времени, не мог быть ядовитым.

Но обладало ли лекарство терапевтическим эффектом? Предварительные данные показывают, что возможная действенность «Териака» была основана главным образом на эффекте плацебо. Хотя недостатка в веществах, оказывающих фармакологическое действие, в этом лекарстве нет, их количества недостаточно, чтобы оказать реальное воздействие на здоровье человека.

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