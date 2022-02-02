«Люди выбирают миграцию или серый заработок» 2 2.02.2022, 15:40

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Что происходит на рынке труда в Беларуси?

Миграция, чистки на госпредприятиях по политическим мотивам, старение людей и отсутствие инвестиций опустошают рынок труда. Это ведет страну к кризису, считают эксперты.

"Еврорадио" узнало, каких кадров в Беларуси не хватает и почему при масштабных увольнениях в 2021 году белорусы не спешат закрывать кадровый дефицит.

Медработников и ищут, и активно увольняют

По данным Белстата, численность рабочей силы в четвертом квартале 2021 года оказалась на 2,3% меньше, чем годом ранее. Пропало 116 тысяч потенциальных работников.

В Республиканском банке вакансий можно найти 97,3 тысячи предложений для работников. И только 5,9 тысячи резюме. Из всех вакансий зарплата от 1000 рублей предлагается только для 26,6 тысячи мест.

Больше всего нужны водители, врачи-специалисты, медицинские сестры, уборщики, трактористы-машинисты в сельхозпроизводства. Ищут работу сами бухгалтеры, экономисты, юрисконсульты, водители и инженеры.

При дефиците рабочей силы в 2021 году было намного больше увольнений, чем в предыдущие годы. Уволенных по итогам года оказалось на 72,5 тысячи больше, чем принятых на работу, сообщает Белстат. В 2020 году также было больше уволенных — на 45,8 тысячи. А в 2019 году — на 46,2 тысячи.

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В последнее время белорусы особенно остро ощутили нехватку врачей. Это неудивительно. В 2019 году отток специалистов здравоохранения составил всего 97 человек. В 2020 году он достиг уже 3,4 тысячи человек, а в 2021 году здравоохранение потеряло еще 2,4 тысячи специалистов.

"Выбрасывают сотнями по политическим причинам"

Идеологические чистки часто лишают работы хороших специалистов / pexels.com

Куда же могли пропасть 72,5 тысячи специалистов, почему не закроют нехватку кадров? Часть из этих людей вышла на пенсию, многие уехали за границу.

— Миграцию отчасти можно назвать политической, — рассказывает экономист Лев Марголин. — Но многие, кто имеют хорошую специальность и навыки, понимают, что могут продать свой труд за рубежом гораздо дороже.

Есть люди, которые хотели бы здесь работать, но их выбрасывают сотнями по политическим причинам. Обычно это люди, которые думают о ситуации в стране, люди, как правило, более образованные и ответственные.

Только в Литве в 2021 году более 7 тысяч белорусов получили разрешение на работу.

— Видимо, есть и другие причины проблем на рынке труда. Не совсем понятно, почему вдруг резко стало не хватать дворников, например. Тут не надо большой квалификации, но зарплаты, которые предлагают, людей не устраивают. Но проблемы с ростом экономики связаны, конечно, с высококвалифицированными специалистами.

"Люди выбирают миграцию или серый заработок"

Ситуация усугубляется тем, что из-за неблагоприятных условий для ведения бизнеса частному сектору сложнее принимать на работу высвободившиеся из госструктур кадры. Самим людям открыть ИП или стать самозанятым тоже становится все менее выгодно из-за повышения налогов. Это подталкивает людей искать лучших условий за границей.

— Наше налоговое ведомство с каждым годом ухудшает ситуацию для индивидуальных предпринимателей. Нынешний руководитель страны давно мечтал пожать руку последнему предпринимателю. И сегодня для этого делается все, — говорит Лев Марголин.

Несмотря на увольнения, Белстат отчитывается о снижении безработицы до 3,8% в четвертом квартале 2021 года по сравнению с 4,1% годом ранее. По мнению Льва Марголина, настоящая безработица может быть значительно выше. Люди просто не регистрируются в центрах занятости из-за плохих условий, которые предлагает государство.

— Вы пойдете регистрироваться в качестве безработного, зная, что вам несколько дней в месяц нужно будет отрабатывать вместо дворника для того, чтобы за месяц вам заплатили 28 или 30 рублей? Думаю, не пойдете. Поэтому количество безработных сокращается в официальном исчислении, хотя на самом деле их, конечно, гораздо больше.

Еще один удар по рынку труда — отсутствие инвестиций. У государства недостаточно денег, чтобы вкладывать в создание привлекательных рабочих мест. Кроме того, даже вливание денег в какие-либо сферы обычно не приносит успехов. У бизнеса в условиях постоянного ужесточения условий мало заинтересованности в инвестициях.

Особенно тяжело с хорошими рабочими местами в регионах.

Миграция будет продолжаться, а экономика — падать

На фоне того, что в Германии, Польше, США и других странах растет спрос на кадры, миграция будет продолжаться. А белорусская экономика будет падать. Ведь прежнего спроса на сырьевые ресурсы нет.

Сколько она продлится, зависит от того, сколько людей останется. Когда внуки скажут номенклатурно-силовым начальникам: "Дедушка или бабушка, я в твоем колхозе или казарме жить не хочу". На мой взгляд, других мотивов что-то менять они [власти. — Еврорадио] уже давным давно не имеют.

По мнению Льва Марголина, в лучшем случае белорусскую экономику ждет стагнация, а в худшем — экономический кризис.

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