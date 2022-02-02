Российский эксперт: Белорусские власти выдают желаемое за действительное 2 2.02.2022, 15:53

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С предприятиями, попавшими под санкции, никто не хочет связываться.

С 1 февраля Литва прекратила транзит продукции «Беларуськалия» через свою территорию. Еще в первой половине января литовское правительство постановило, что это не соответствует национальным интересам страны, сообщает «Радыё Свабода»

«Беларуськалий» попал под американские санкции, поэтому сотрудничество с ним грозило неприятностям и литовской стороне.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в комментарии для БелТА отметил, что Беларусь переориентировала транзит из Литвы на Россию.

«Мы давно готовились к данной ситуации, это было анонсировано. Мы, как и обещали, свои поставки переориентировали. За счет более длинного плеча в России производители немного потеряли в маржинальности, но мы компенсируем это ростом мировых цен. По сути, ничего не потеряли, может, даже потеряла экономика Литвы», — сказал Головченко»

Тем не менее российское издание «Коммерсантъ» пишет, что альтернативных путей поставок на мировой рынок белорусского калия попросту не существует. «Минск даже не пытался договориться о новых схемах с ключевыми российскими компаниями, у которых есть транспортные мощности», - пишет издание.

Также «Коммерсантъ» считает, что белорусский калий на мировом рынке может достаточно быстро заменить канадская компания Nutrien.

«Мне кажется, что белорусская сторона в вопросе переориентация калия из Литвы на Россию выдает желаемое за действительное, — говорит российский эксперт, руководитель аналитического отдела портала Portnews Виталий Чернов. — Транспортировка через Литву дешевле российского варианта, но вопрос даже не в этом, а в возможностях российских портов».

По словам Чернова, на сегодняшний день Россия не может сама обойтись в вопросах транспортировки минеральных удобрений без иностранных портов.

«В портах России сохраняется дефицит мощностей для работы с минеральными удобрениями: около 8 миллионов тонн в год перегружается через Латвию и Эстонию. Соответственно, если российская инфраструктура не может пока обеспечить переориентацию собственных удобрений, то говорить, что она сможет принимать 11 миллионов тонн белорусских, достаточно трудно».

Как версию Чернов говорит, что теоретически белорусские объемы калия сможет принять терминал «Ультрамар» в порту Усть-Луга, что в Ленинградской области.

«В этом году этот терминал выйдет на мощность в 12 миллионов тонн в год, однако нужно учитывать, что через него будут идти и российские удобрения. Принять значительный объем белорусских удобрений, на мой взгляд, на данный момент можно только за счет вытеснения российских обратно в порты Латвии и Эстонии, а это было бы достаточно странным».

А не будут ли для российских портов сдерживающим фактором американские санкции против «Беларуськалия»?

«Ни один частный стивидор (специализированные компании, занимающиеся погрузкой и разгрузкой судов) не захочет связываться с санкциями. Разве что только на него административно надавить», — считает Виталий Чернов.

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