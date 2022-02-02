В Украине из «Слуги народа» исключили депутата, который пытался скрыться с места ДТП 3 2.02.2022, 16:08

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Александр Трухин

Фото: Слуга народа/Facebook

Накануне появилось видео с места происшествия.

Украинского народного депутата Александра Трухина, причастного к скандально известному ДТП, исключили из партии «Слуга народа».

Такое решение приняла глава политической силы Елена Шуляк, пишет «Новое время».

«Это означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии», — написала она в своем Facebook.

Накануне издание «Украинская правда» обнародовало видео после ДТП с участием Трухина.

Депутат предлагал патрульному деньги и пытался покинуть место происшествия, говоря, что «сейчас тихонечко уйдет в лес». Это подтверждают записи с камеры полицейского.

Он также заявлял, что «поговорит» с главой МВД Украины Денисом Монастырским.

В МВД после публикации видео отметили, что Трухин является специальным субъектом уголовного производства. Уголовные производства, в которых он может фигурировать в качестве подозреваемого, входят в подследственность Государственного бюро расследований.

Авария с участием Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года, в ней пострадал глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник. По данным журналистов, водитель автомобиля Audi сначала столкнулся с автомобилем Ford (в котором ехал Лучи), после чего наехал на автомобиль Daewoo. Всего в аварии пострадали шесть человек. Появлялась информация, что за рулем Audi находился Трухин в состоянии алкогольного опьянения.

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