Глава МИД Литвы: Лукашенко угрожает России? 3 2.02.2022, 16:21

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Габриэлюс Ландсбергис

Габриэлюс Ландсберги ответил на заявление белорусского диктатора.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в среду перед заседанием правительства прокомментировал заявления главы Беларуси Александра Лукашенко об ответных действиях в адрес Литвы, сообщает Delfi.

Напомним, что Лукашенко заявил о том, что белорусское правительство предпримет ответные действия, если Литва с февраля остановит транзит белорусских удобрений. По словам Ландсбергиса, после кризиса, связанного с нелегальными мигрантами, угрозы Лукашенко надо расценивать серьезно. "Мы оцениваем серьезно, как и другие угрозы белорусского режима после кризиса с мигрантами показали, что угрозы надо оценивать серьезно, поскольку они могут стать реальностью", – сказал министр.

"Сейчас мы следим за ситуацией. Выясняем этот вопрос с партнерами", – заметил Ландсбергис. На вопрос, какое может быть влияние на Литвы, если Лукашенко осуществит свои угрозы, министр сказал, что тут сказать что-либо сложно.

"Это спекуляции. Большая часть транзита идет не в Литву, большая часть идет в калининградскую область. Надо иметь это в виду. Значит ли это, что Лукашенко угрожает России, что остановит необходимые ее жителям грузы? Пока мы оцениваем серьезно, относимся серьезно. Мы провели некоторые подсчеты, но они не дают ясного ответа. Ведь если он хотел бы конкретно наказать Литву, то надо было бы останавливать каждый поезд и проверять, куда он идет. Тогда надо отделить литовские поезда от нелитовских. Это сложная задача. Большой вопрос, как это осуществить", – сказал Ландсбергис о заявлениях Лукашенко.

"Но надо признать, господину Александру изобретательности не занимать. Посмотрим, как все будет развиваться. Если в ситуации будут изменения, то правительство информирует о шагах", – сказал 2 февраля Ландсбергис.

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