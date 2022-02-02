Странная логика Кремля 1 Виталий Портников

2.02.2022, 16:32

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Виталий Портников

Никакая оккупация не длится вечно.

После нескольких месяцев уверений, что безопасность России зависит от невозможности присоединения к НАТО Украины и других бывших советских республик, оказалось, что все дело в Крыме. По крайней мере, президент России Владимир Путин дал понять это на совместной пресс-конференции с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Путин подчеркнул, что после вступления в НАТО Украина может предъявить свои претензии на «российский» полуостров и попытаться установить контроль над ним военным путем. И, таким образом, Россия окажется втянутой в конфликт со всеми странами-членами НАТО.

Это, по крайней мере, странная логика. Не Украина, а Россия установила контроль над Крымом с применением силы. Не Украина, а Россия вписала Крым в собственную Конституцию, хотя это решение противоречило и международному праву, и обязательствам России, и даже самой Конституции, в которой теперь упомянуты украинские территории – Крым и Севастополь. И при этом в Украине всегда подчеркивали, что хотят решить вопрос восстановления своей территориальной целостности дипломатическим, а не военным путем. Проще говоря, Украина – не Россия. Ценность человеческой жизни здесь намного выше.

В Украине не собираются нападать на Россию и уж тем более не втягивать в конфликт с этим государством страны-члены НАТО. В Украине от России ожидают элементарного уважения к международному праву. Это уважение подразумевает отказ от оккупации украинских территорий и признания юридически ничтожными всех тех решений, которые принимались с 2014 года – присоединения Крыма к России, воровства чужой собственности, российских паспортов крымчан и так далее.

Все проблемы, которые, по мнению Владимира Путина, могут привести к новому конфликту в Европе, уверен, можно решить буквально одним росчерком пера. В конце концов, никакая оккупация не длится вечно. Оккупация Крыма и Донбасса тоже завершится. Но то, что и спустя восемь лет после начала этой оккупации ее главный инициатор продолжает считать российский статус Крыма чуть ли не главной проблемой для безопасности России – уже большой прогресс.

Как бы в Москве не пытались доказать самим себе, что вопрос Крыма «закрыт», а слова Путина о возможности конфликта вокруг полуострова свидетельствуют об обратном: после аннексии российская власть никогда не чувствовала себя комфортно. Ни одного дня. Конфронтация с Украиной, ультиматумы Западу, милитаризация страны – все это естественные последствия крымского синдрома. Но все это не решает проблемы Крыма. Эта проблема будет решена только тогда, когда над Симферополем, Севастополем, Бахчисараем, Ялтой и другими крымскими городами вновь взовьются украинские флаги. И ни днем раньше.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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