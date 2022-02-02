В рупиях или рублях? 26 2.02.2022, 17:24

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Индия планирует закупить миллион тонн санкционного калия у Беларуси.

Это первый возможный контракт между странами после введения ЕС и США санкций против белорусского рынка калийных удобрений.

Индия планирует закупить миллион тонн калия у Беларуси. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух индийских чиновников, которые, как утверждается, принимали участие в обсуждении поставок с белорусской стороной, пишет телеграм-канал Выборы видишь?.

Индия входит в число основных стран-покупателей продукции «Беларуськалия». Информация о переговорах с этой страной появилась на фоне введенных санкций США по белорусскому калию, остановки его транзита через Литву и заявления норвежской Yara об отказе от закупок у «Беларуськалия».

По данным Reuters, Беларусь может предложить Индии скидку по сравнению с базовыми ценами из-за большого объема закупок. Один из источников издания сообщил, что речь о поставках в 2022 году.

При этом сейчас стороны думают, как обойти трудности в расчетах в долларах и евро из-за введенных санкций против Минска. Один из вариантов, который рассматривается, — расчет в рупиях.

— В Беларуси о переговорах не сообщают и Reuters так и не удалось получить комментарий от белорусской стороны, — пишет политический аналитик Александр Фридман. — Было бы, однако, удивительно, если бы переговоры по столь важной теме не находились бы на личном контроле Лукашенко.

В сообщении Reuters не называются имена индийских официальных лиц, которые вовлечены в переговоры. Можно, однако, предположить, что без посла Индии в Беларуси Алока Ранджана Джа в этом случае дело не обходится.

Фридман напоминает, что индийский дипломат сегодня встретился с Натальей Кочановой, которая подчеркнула «перспективы дальнейшего [экономического] сотрудничества» Беларуси и Индии.

— И это еще одно косвенное подтверждение тому, что именно Кочанова (если вообще такой вопрос вообще когда-то встанет) и является на данный момент основным претендентом на президентский пост после ухода Лукашенко, — полагает эксперт.

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