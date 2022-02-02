Байден одобрил отправку американских войск в Европу 9 2.02.2022, 17:30

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Фото: EPA

Войска будут переброшены в ближайшие дни.

Президент США Джо Байден одобрил отправку дополнительных войск США в Европу, по информации nv.ua об этом сообщили CNN и WSJ со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным источников, американский президент объявит в среду, что войска будут переброшены «в ближайшие дни». Этот жест станет демонстрацией поддержки союзников НАТО, которые ощущают угрозу из-за возможного вторжения России в Украину, сообщает СNN.

WSJ уточняет, что Байден отправляет около 2000 военнослужащих в Польшу и Германию, а также передислоцирует около 1000 военнослужащих из Германии в Румынию.

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