«Сначала было страшно. А сейчас — нет» 6 2.02.2022, 17:54

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Как живет пенсионерка, о «дворце» которой после пикета Тихановского говорил Лукашенко.

Гродненка Галина Филипповна Андрейчик стала знаменитой 29 мая 2020 года, когда на пикете по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской в кандидаты в президенты в центре Гродно неожиданно попала в стрим Тихановского и высказала все, что думала о ситуации в стране и действующей власти. Через несколько дней пенсионерку в своей речи упомянул Лукашенко — дескать, пожилая женщина «кричала и орала», а ее дом назвал «дворцом». После этого на госканалах выходили сюжеты про семью Галины Филипповны и ее «коттедж» — правда, с самой героиней сюжетов сотрудники не разговаривали.

Блог «Отражение» пообщался с пенсионеркой и узнал, как она сейчас живет.

Галина Филипповна — кандидат экономических наук. В свое время она работала и в Гродненском госуниверситете имени Янки Купалы, и в Медицинском университете, и в других вузах Гродненщины. Читала лекции — сначала по политэкономии, а потом по экономике. На пенсию вышла только в 2011 году, когда сильно заболела. А до этого, кроме преподавания, занималась наукой.

В мае 2020 года она рассказывала порталу TUT.BY, что уже на пенсии стала осваивать интернет. Например, просмотрела все ролики на YouTube-канале Тихановского, стала его сторонницей и преданной «фанаткой». А еще благодаря видеороликам блогера смогла увидеть, как живут люди в больших городах и маленьких деревнях.

— Там же нищета, посмотрите, какая, — говорила Галина Филипповна.

Сама она на свое финансовое положение не жаловалась: имея 50-летний трудовой стаж, получает достойную пенсию. Но женщина переживала за других пенсионеров, понимая, что очень многим жить нелегко.

Вечером 29 мая 2020 года она поехала на Советскую площадь в Гродно, где проходил пикет по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской в кандидаты в президенты. В областной центр тогда приехал Сергей Тихановский. До своего задержания он общался с гродненцами и вел стрим. В какой-то момент подошел к Галине Филипповне. И она все высказала. Говорила «о развале страны», резко высказалась о происходящем и действующей власти.

Говорила эмоционально и долго. Импровизированное выступление бабушки растрогало людей и на самой площади, и в Сети. А через несколько дней понеслось: фотографию дома, где живет Галина Филипповна, снятую дроном, тогдашний глава КГБ Валерий Вакульчик отнес Лукашенко. Он назвал Галину Филипповну «бедолажкой».

— «Лукашенко плохой», а сами живут во дворцах. Какая-то 80-летняя женщина кричала, орала. Прислали мне фотографию: особняк сына и ее особняк на одной площадке. Чего тебе не хватает? — говорил сам Лукашенко.

Потом сюжет про пенсионерку показали на госканалах.

Галина Филипповна после всех этих событий очень расстроилась, разволновалась. Показывала свои «хоромы» — недостроенные маленький домик и большой дом, где она живет вместе с семьей и который строили все вместе много лет. Удивлялась, что сотрудники госСМИ с ней так и не поговорили. Впрочем, с того момента ее не беспокоили. Дронов она, во всяком случае, над домом больше не видела.

Сейчас, рассказывает Галина Филипповна, про нее никто не вспоминает и к ней домой больше никто не приходил.

— Сначала было страшно. А сейчас — нет. Если у них будут [вопросы] ко мне или захотят меня забрать, то я представляю, как они меня, почти не ходящую, потащат куда-то. Вот я посмотрю на это, — говорит Галина Филипповна и, опять немного помолчав, продолжает. — Знаете, мне 83-й год идет. И я все еще надеюсь, что доживу… доживу до хороших времен, до другой власти. Потом думаю: «Ладно, я уже пожила, пусть хоть молодые дождутся». Молодежь жалко, которой пришлось уехать, которая все уезжает и уезжает. Работы нет для молодых, свободы нет. Молодым приходится вот так жить и переживать все то, что происходит сейчас: тюрьмы, суды, отъезды. Люди же ничего [плохого] не сделали.

Галина Филипповна говорит медленно, делает большие паузы между фразами. Признается: в последнее время стало сложно говорить, речь замедлилась, слова забываются. Да и с ногами обострились старые проблемы: ходить стало очень тяжело.

— Передвигаюсь очень плохо. И с палочкой плохо получается, и с костылем, — вздыхает она.

Но, несмотря на сложности со здоровьем, она старается читать последние новости. Оставаться в курсе последних событий тоже нелегко: болят глаза, ухудшилось зрение. Да и переживает сильно. В 2020 году, признается Галина Филипповна, она все же была активнее: и новостей больше читала, и даже на первый агитационный пикет за Светлану Тихановскую попала.

— Но все равно смотрю в интернете. Переживаю за всех. Иногда мне не нравятся действия Светланы Тихановской и команды, но потом думаю: что же она может сделать? Уже хорошо, что что-то делает, она думает о Беларуси, — говорит собеседница.

Как и раньше, пенсионерка поддерживает связь с Сергеем Тихановским — пишет ему письма. Но, видимо, часть из них он все же не получает. Как и Галина Филипповна.

— Он уже, наверное, и не думает, что я жива, потому что в последнем письме написал: «Поздравляю семью Андрейчик с Новым годом и Рождеством». Собираюсь ему отписать в ответ. Но все время думаю, как написать так, чтобы ему не навредить. Пока не придумала, — признается женщина.

За судом над Сергеем Галина Филипповна внимательно следила. Признается, приговор ее расстроил и ошеломил.

Напомним, блогера и бывшего претендента на роль кандидата в президенты Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии усиленного режима. Его задержали 29 мая 2020 года на пикете по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской в Гродно. Тогда вместе с блогером задержали координатора гродненского штаба Тихановской Дмитрия Фурманова, двух водителей команды и местных жителей. Всего в милиции оказалось десять человек. Позже четверо из задержанных стали обвиняемыми по уголовным делам.

— Это, конечно, дико. Уму непостижимо, чтобы 18 лет дали человеку который ничего не сказал на [Лукашенко], никаких призывов не делал, — говорит Галина Филипповна и долго молчит.

Тихо вздыхает.

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