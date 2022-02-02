Украинским военным сдался боевик «ДНР» 8 2.02.2022, 17:58

10,460

Видеофакт.

Украинским военным сдался очередной боевик прокремлевской террористической организации «ДНР».

Соответствующее видео обнародовали в Twitter офицер Анатолий Штефан.

По данным Telegram-канала Оперативний ЗСУ, задержанного зовут Александр Передерий, воевавший в составе 6-го Отдельного мотострелкового полка 1 Армейского корпуса оккупационных сил РФ.

По его словам, решение сдаться он принял в связи с тем, что война и издевательства руководства ему «надоели».

«Хочу бросить воевать вообще… По обеспечению — плохо вообще… Надоело это все. Смотреть на этот бардак… „Построим мы республику“…»", — рассказал боевик.

Піковий туз повідомляє про чергового представника російсько - окупаційної армії який не захотів у 200 бригаду.

Історія як завжди яскрава 🔥

🔥Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/a0xT2RvFjd — Анатолій Штефан Штірліц (@Shtirlitz53) February 2, 2022

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».