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Украинским военным сдался боевик «ДНР»

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  • 2.02.2022, 17:58
  • 10,460
Украинским военным сдался боевик «ДНР»

Видеофакт.

Украинским военным сдался очередной боевик прокремлевской террористической организации «ДНР».

Соответствующее видео обнародовали в Twitter офицер Анатолий Штефан.

По данным Telegram-канала Оперативний ЗСУ, задержанного зовут Александр Передерий, воевавший в составе 6-го Отдельного мотострелкового полка 1 Армейского корпуса оккупационных сил РФ.

По его словам, решение сдаться он принял в связи с тем, что война и издевательства руководства ему «надоели».

«Хочу бросить воевать вообще… По обеспечению — плохо вообще… Надоело это все. Смотреть на этот бардак… „Построим мы республику“…»", — рассказал боевик.

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