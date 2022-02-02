Украинским военным сдался боевик «ДНР»8
- 2.02.2022, 17:58
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Видеофакт.
Украинским военным сдался очередной боевик прокремлевской террористической организации «ДНР».
Соответствующее видео обнародовали в Twitter офицер Анатолий Штефан.
По данным Telegram-канала Оперативний ЗСУ, задержанного зовут Александр Передерий, воевавший в составе 6-го Отдельного мотострелкового полка 1 Армейского корпуса оккупационных сил РФ.
По его словам, решение сдаться он принял в связи с тем, что война и издевательства руководства ему «надоели».
«Хочу бросить воевать вообще… По обеспечению — плохо вообще… Надоело это все. Смотреть на этот бардак… „Построим мы республику“…»", — рассказал боевик.
Піковий туз повідомляє про чергового представника російсько - окупаційної армії який не захотів у 200 бригаду.— Анатолій Штефан Штірліц (@Shtirlitz53) February 2, 2022
Історія як завжди яскрава 🔥
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