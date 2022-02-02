Партия Николая Статкевича: Не участвуем в избирательном цирке диктатора 28 2.02.2022, 18:18

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Просто игнорируем его.

Президиум социал-демократической партии «Народная Грамада», которую возглавляет Николай Статкевич, призывает игнорировать лукашенковский «референдум». Публикуем официальное заявление президиума партии:

— Предстоящий так называемый конституционный референдум вызывает ряд вопросов, начиная от политической и юридической абсурдности предлагаемых новаций, заканчивая политической целесообразностью участия в кампании по правилам оппонента.

Предлагается фактически третья палата парламента, Всебелорусское народное собрание, которое не избирается путем прямого голосования. Тем не менее, новый конституционный орган обладает серьезными полномочиями. В частности, объявлять импичмент президенту. Но в окончательном проекте Основного закона сказано, что президент одновременно может возглавлять ВНС. То есть объект импичмента может возглавлять орган, который его выносит. Унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла.

Конструкция государственных органов по проекту Конституции предполагает, что президент, глава исполнительной власти, будет возглавлять Всебелорусское народное собрание, высшую палату законодательного органа и судебную систему. Это не перераспределение полномочий, как было обещано, а полная концентрация власти в одних руках. Аналог монархии.

Новый проект Основного закона не закрывает для Лукашенко возможности баллотироваться на пост президента снова, обнуляя его прежние президентские сроки. Также в Конституцию вводится положение о «государственной идеологии», повторяя статью 5 Конституции СССР о «руководящей и направляющей роли КПСС».

Исключение положений о стремлении к нейтралитету открывает прямую дорогу к размещению в Беларуси российского ядерного оружия и средств его доставки, что в свою очередь делает страну мишенью в случае конфликта России с блоком НАТО.

Властям необходима высокая явка, не менее половины списочного состава избирателей, чтобы признать референдум состоявшимся. Поэтому любые призывы людей к избирательным урнам выгодны только Лукашенко. «Неважно, как голосуют —важно как считают».

Президиум партии «Народная Грамада» призывает граждан Беларуси игнорировать политические инициативы правящего режима и не участвовать в избирательном цирке диктатора.

Жыве Беларусь! Свободу политзаключенным! Свободу Николаю Статкевичу! Свободу Сергею Спаришу!

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