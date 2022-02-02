Какой будет погода в Беларуси 3 февраля 2.02.2022, 18:34

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Прогноз.

Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 3 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем по восточной половине страны временами пройдет снег. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза. Днем будет от минус 5 до плюс 1.

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