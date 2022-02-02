Какой будет погода в Беларуси 3 февраля
- 2.02.2022, 18:34
- 1,580
Прогноз.
Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 3 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем по восточной половине страны временами пройдет снег. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза. Днем будет от минус 5 до плюс 1.