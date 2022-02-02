Как букмекеры оценивают медальные шансы белорусов на Олимпиаде 6 2.02.2022, 19:15

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Будут ли медали?

Вчера агентство Associated Press опубликовало прогноз на Олимпиаду в Китае, которая, напомним, пройдет с 4 по 20 февраля. По версии AP, сборная Беларуси выиграет четыре бронзовые медали, и все в биатлоне: Динара Алимбекова — в индивидуальной гонке и масс-старте, Анна Сола — в спринте, третьей станет и смешанная эстафета. Не разделяя этого оптимизма, zerkalo.io решил посмотреть, что думают о медальных перспективах белорусов в Пекине букмекеры.

Половина дисциплин — без шансов

Для начала отметим, что 17 января белорусский НОК обнародовал состав сборной страны, который насчитывал 28 человек. С тех пор произошли незначительные изменения: в биатлоне Ирину Кручинкину заменила Алина Пильчук. Плюс, получила лицензию во фристайле Анастасия Андриянова. Таким образом, в китайской столице будут соревноваться (если не вмешается коронавирус) 29 наших атлетов в шести видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, фристайле (акробатике), горнолыжном спорте, фигурном катании и коньках.

Букмекеры ничего не ждут от белорусов в лыжных гонках, фигурном катании и горнолыжном спорте. Их нет даже в расширенных списках тех, на кого можно делать ставки. То есть успех в этих дисциплинах станет суперсенсацией.

В коньках — минимальные шансы. Например, коэффициент на победу Игната Головатюка на дистанции 500 метров, по мнению аналитиков Fonbet, — 30,00. Чтобы было понятно тем, кто не сталкивался со ставками: чем выше коэффициент, тем меньше вероятность успеха (и тем больше возможный выигрыш — ставка в случае успеха умножается на коэффициент). В случае с Головатюком у девяти спортсменов котировки лучше.

Можно здорово «подняться», если рискнуть поставить на конькобежку Марину Зуеву. На дистанции 3 тыс. м коэффициент на ее победу — 170,00 (поставив один рубль, назад в случае успеха заберете 170), на попадание в тройку — 65,00. Шансы Зуевой на «золото» в масс-старте букмекеры тоже оценивают очень скромно — 53,00.

Несколько конкурентов впереди

Во фристайле Fonbet из белорусов предлагает поставить лишь на Станислава Гладченко — 90,00 на «золото». Что касается женщин, то коэффициент на победу Анны Гуськовой — 11,00. Уже неплохо, но выше оцениваются шансы пяти спортсменок. Если вдруг кто-то решит поставить на первенство Анны Деруго, то увеличит выигрыш в 27 раз, а в случае с Анастасией Андрияновой — в 250.

В биатлоне картина веселее. Если кто-то уверен, что Динара Алимбекова выиграет хоть одно «золото» в личных гонках, то ставка с коэффициентом 4,40 — ваша.

Букмекеры, скорее, не видят на пьедестале нашу сборную в смешанной эстафете — первой олимпийской гонке в биатлоне, которая пройдет уже 5 февраля. Коэффициент на победу Норвегии — 2,55, Швеции — 3,30, Франции — 3,70, Беларуси и Италии — 15,50.

В личных дисциплинах Fonbet уже предлагает ставки на спринт и индивидуальные гонки. В спринте выше всех из белорусов оцениваются шансы Анны Солы — 11,00 на победу. У Алимбековой — 13,50. Меньше коэффициенты (а значит, повторимся, и больше шансов на успех, по мнению букмекеров) здесь у норвежки Марте Ульсбю-Ройселанн (4,40), шведских сестер Эльвиры (4,40), Ханны Оберг (9,00) и француженки Жюстин Брезаз-Буше (9,00). Зато, если предположить, что Сола будет лидировать после первой стрельбы, то шансы выше только у Эльвиры Оберг — 4,40 против 5,50 у белоруски.

В индивидуальной гонке Алимбекова пятая в списке фаворитов с коэффициентом на «золото» — 11,00. Лидер нашей мужской сборной и бойфренд Динары Антон Смольский здесь и близко не фигурирует в числе претендентов на награды.

Медалей не будет?

Букмекерская контора Winline сейчас коэффициент на победу Гуськовой ниже, чем Fonbet — 10,00. Но, опять же, шансы пяти конкуренток оцениваются предпочтительнее. На выигрыш Деруго коэффициент — 26,00. Интересно, что пока не принимаются ставки у фристайлистов на командные соревнования.

В биатлоне Winline предлагает поставить уже на все гонки. Отметим, что коэффициент на попадание в тройку Алимбековой в индивидуальной гонке — 4,00, в масс-старте и преследовании — 4,50. Такими же видятся ее и Солы шансы на пьедестал в спринте — 4,50. Однако и здесь белоруски не попадают в топ-3 ни в одной дисциплине.

Для сравнения: коэффициент на попадание в тройку Смольского в масс-старте — 11,00, в спринте и преследовании — 12,00, в индивидуальной гонке — 16,00.

Если брать женскую эстафету, то победа белорусок оценивается коэффициентом 8,40. Это четвертое место следом за Швецией (2,55), Норвегией (3,60) и Францией (4,35). Ставка на попадание нашей команды в тройку — 2,50.

Та же позиция в смешанной эстафете, но потенциальный выигрыш белорусов будет большей сенсацией — 15,00. У Fonbet, напомним, было 15,50. На попадание нашей команды в тройку Winline дает коэффициент — 3,25.

Немного иные коэффициенты предлагает на победу лидеров сборной Беларуси bet365. Так, коэффициент на триумф Гуськовой у них — 13,00. На «золото» Солы в спринте — 12,00. Выше в обоих случаях оцениваются шансы пяти соперниц. Коэффициент на викторию Алимбековой в спринте и индивидуальной гонке — 14,00, в масс-старте и преследовании — 15,00.

На победу наших в женской эстафете коэффициент — 9,00, в смешанной эстафете — 16,00. Впереди вновь несколько конкурентов.

Что в итоге?

Получается, что, по мнению букмекеров, белорусы входят в число реальных претендентов на награды в биатлоне у женщин и в смешанной эстафете, а также в женском фристайле. Но ни в одной из дисциплин не являются фаворитами. То есть медалей может и не быть вовсе — любителей ставок это не удивит.

Также заметим, что в зависимости от результатов первых гонок коэффициенты в биатлоне будут меняться. Не исключено и то, что некоторые фавориты просто не выйдут на старт из-за коронавируса — контроль в Китае очень жесткий, а инфекция никуда не исчезла.

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