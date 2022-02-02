Виктор Бабарико обратился в Комитет по правам человека ООН 3 2.02.2022, 19:20

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Виктор Бабарико

В жалобе содержатся сведения о фактах нарушений широкого ряда прав экс-банкира.

Виктор Бабарико обратился в Комитет по правам человека ООН в связи с нарушением его прав по Международному пакту о гражданских и политических правах. Жалобу от имени осужденного экс-банкира подали его представители, сообщил бывший адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский.

В жалобе, рассказывает юрист, содержатся сведения о фактах нарушений широкого ряда прав Виктора Бабарико:

права на свободу;

права на выражение мнения;

права принимать участие в государственных делах и быть избранным на госдолжность, непредставление средств правовой защиты от нарушения этого права;

права на недискриминацию;

права на справедливое судебное разбирательство, включая право на защиту, право на презумпцию невиновности, право на равенство сторон в процессе, право на публичное судебное разбирательство и право на обжалование приговора.

Представители Бабарико просят КПЧ ООН признать данные нарушения и обязать белорусское государство освободить политика, аннулировать его судимость, вернуть ему имущество и выплатить компенсацию.

— Наша цель — чтобы была поставлена правовая точка. Выводы КПЧ никто не может оспорить, это высший орган. Если к моменту решения Виктор Бабарико будет еще в колонии, то решение КПЧ — сильнейший правовой аргумент в иных процессах, направленных на освобождение, — объяснил Дмитрий Лаевский.

Напомним, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико был задержан 18 июня 2020 года и отправлен в СИЗО в разгар президентской избирательной кампании, в которой он намеревался участвовать. Приговор ему был вынесен 6 июля 2021 года. Политика осудили на 14 лет колонии усиленного режима по статьям о легализации преступных доходов (ч. 2 ст. 235 УК) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 УК). Он не признал вину и отказался от дачи показаний. В последнем слове Бабарико сказал, что не может признаться в преступлениях, которых не совершал. Сейчас Бабарико находится в ИК № 1 в Новополоцке, он признан политическим заключенным.

Поскольку приговор был вынесен сразу Верховным судом, это лишило Бабарико права на апелляционный пересмотр дела. Таким образом, все возможности отстоять свои права в Беларуси в рамках национального законодательства для него были исчерпаны (даже его адвокаты были лишены лицензий и возможности осуществлять его защиту). Именно в таких случаях можно обращаться с жалобой в Комитет по правам человека ООН.

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