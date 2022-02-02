Под Могилевом пассажиры легковушки напали на сотрудников ГАИ 2.02.2022, 19:38

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Видеофакт.

В Могилевском районе нетрезвые пассажиры легковушки напали на сотрудников ГАИ, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 1 февраля, около 04.00, вблизи агрогородка Вейно. Сотрудники ГАИ остановили Ford, которым управлял 22-летний бесправник. Кроме него, в салоне находились двое 23-летних парня и 45-летний владелец машины. Все пассажиры были пьяны.

— Наряд ДПС принял решение о наложении ареста на машину до уплаты штрафа. Однако пассажиры не подчинились законным требованиям милиционеров, завязалась потасовка, в результате которой одному из инспекторов были причинены телесные повреждения. На неоднократные предупреждения сотрудников ГАИ мужчины не реагировали и продолжали агрессивные действия, которые остановились лишь после после выстрела в воздух, — рассказали в УВД.

Пассажиров легковушки задержали. Возбуждено уголовное дело.

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