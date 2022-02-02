Все, что нужно знать о будущем приближенных к Лукашенко 1 Телеграм-канал БОР

2.02.2022, 20:18

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Век их недолог.

Долю Юрия Чижа в группе "Трайпл" продают с аукциона. А конкретно — "Акватрайпл", который занимается производством минеральных вод и других безалкогольных напитков.

На торги выставили долю в компании в размере 65%. Начальная цена лота-3 миллиона 844 тысячи рублей.

А когда-то Юрий Чиж был самым популярным и обсуждаемым бизнесменом в Беларуси.

Век кошельков режима недолог, никто наверняка не знает как тараканы в голове безумца сложат пазл против кого-либо.

Забастовка — это метод не только для работников госпредприятий, но и для частного бизнеса. И чем крупнее и громче имя частного бизнеса, тем более явный прецедент получается. Из таких мелких действий и складывается большое чудо.

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