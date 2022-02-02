ОПЕК+ согласилась увеличить добычу 2.02.2022, 20:28

На цену нефти это не повлияло.

Министры стран-членов ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти на 400 000 баррелей в сутки с марта. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Решение согласуется с планами ОПЕК+ ежемесячно наращивать добычу на 400 000 б/сутки до полного истечения ограничений в 9,7 млн б/с, взятых на себя организацией с мая 2020 года.

Однако, не смотря на согласованный план, организация на протяжении последних месяцев не смогла увеличить добычу до заявленных объемов. В январе увеличение добычи составило всего 210 000 б/с, в декабре – на 270 000 б/с.

Проблемы с наращиванием производства связаны с авариями и ремонтами на добывающих предприятиях в ряде стран организации. Также сказывается недостаточный объем инвестиций в отрасль в предыдущие года.

Решение ОПЕК+ не привело к падению цен на нефть, которые колеблются в диапазоне $89 за баррель.

По мнению опрошенных агентством Bloomberg трейдеров, увеличение добычи ОПЕК+ ложиться в первую очередь на страны Персидского залива: Саудовскую Аравию, Кувейт, ОАЭ и Ирак, которые практически достигли предела производства.

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