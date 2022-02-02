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Белорусская биатлонистка Кручинкина на Олимпиаде попала на карантин

  • 2.02.2022, 20:42
Белорусская биатлонистка Кручинкина на Олимпиаде попала на карантин
Елена Кручинкина

Она была в одном самолете с человеком, чей тест на COVID-19 оказался положительным.

Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина на Олимпиаде попала на карантин. В одном самолете она была с человеком, чей тест на COVID-19 оказался положительным.

Об этом Кручинкина сообщила в Instagram.

«4 дня [карантина] прошло, ещё 3 [дня] остались», — пишет биатлонистка.

5 февраля на Олимпийских играх у биатлонистов пройдет смешанная эстафета. В составе белорусской сборной будут Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов и Антон Смольский. Старт в 12:00 по белорусскому времени.

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