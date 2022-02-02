Белорусская биатлонистка Кручинкина на Олимпиаде попала на карантин
- 2.02.2022, 20:42
Она была в одном самолете с человеком, чей тест на COVID-19 оказался положительным.
Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина на Олимпиаде попала на карантин. В одном самолете она была с человеком, чей тест на COVID-19 оказался положительным.
Об этом Кручинкина сообщила в Instagram.
«4 дня [карантина] прошло, ещё 3 [дня] остались», — пишет биатлонистка.
5 февраля на Олимпийских играх у биатлонистов пройдет смешанная эстафета. В составе белорусской сборной будут Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов и Антон Смольский. Старт в 12:00 по белорусскому времени.