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Сергей Тихановский: Зачем вы шлете мне печаль?

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  • 2.02.2022, 20:47
  • 9,016
Сергей Тихановский: Зачем вы шлете мне печаль?
Сергей Тихановский

Народный лидер написал мощное стихотворение.

Народный лидер Сергей Тихановский прислал мощное стихотворение из тюрьмы.

«Поверь, нам тоже очень жаль...»

А дальше в письмах – про погоду.

Зачем вы шлете мне печаль?

Цензуре – лишнюю работу?

Пустые письма. И дела,

Судя по новостям, пустые.

Да – я другой. И счастлив я.

На кухнях пусть сидят иные.

Мне не понять, как можно ждать,

Как раб, свободы не имея,

Не смея что-то предпринять.

Простите: так я не умею.

Ау! Без дел вера мертва.

И это не мои слова.

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