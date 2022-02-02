Сергей Тихановский: Зачем вы шлете мне печаль?15
- 2.02.2022, 20:47
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Народный лидер написал мощное стихотворение.
Народный лидер Сергей Тихановский прислал мощное стихотворение из тюрьмы.
«Поверь, нам тоже очень жаль...»
А дальше в письмах – про погоду.
Зачем вы шлете мне печаль?
Цензуре – лишнюю работу?
Пустые письма. И дела,
Судя по новостям, пустые.
Да – я другой. И счастлив я.
На кухнях пусть сидят иные.
Мне не понять, как можно ждать,
Как раб, свободы не имея,
Не смея что-то предпринять.
Простите: так я не умею.
Ау! Без дел вера мертва.
И это не мои слова.