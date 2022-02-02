Кулеба: Если Россия решит напасть, мы будем сражаться, пока не победим

Кулеба: Если Россия решит напасть, мы будем сражаться, пока не победим1
- 2.02.2022, 21:06
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Об этом глава МИД Украины заявил польскому изданию.
Украина сосредоточена на дипломатии и считает, что войны с РФ можно избежать, но если Россия решит напасть – будет сражаться.
Об этом в интервью Rzeczpospolita, опубликованном 1 февраля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Журналист спросил Кулебу, разочарован ли он тем, что ни одна страна Запада не готова ввести свои войска в Украину, чтобы воевать на стороне украинцев в случае вторжения РФ.
Кулеба в ответ сказал, что "не разочарован", так как "доверяет украинской армии и украинскому народу".
По его словам, Украина "ведет эту войну уже восемь лет и никогда не просила поддержки иностранных солдат".
Кулеба отметил, что действия Украины "сосредоточены на дипломатии".
Однако, подчеркнул глава МИД, "если Россия решит напасть, мы будем сражаться, однозначно, пока не победим".