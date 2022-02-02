Кулеба: Если Россия решит напасть, мы будем сражаться, пока не победим 1 2.02.2022, 21:06

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Дмитрий Кулеба

Об этом глава МИД Украины заявил польскому изданию.

Украина сосредоточена на дипломатии и считает, что войны с РФ можно избежать, но если Россия решит напасть – будет сражаться.

Об этом в интервью Rzeczpospolita, опубликованном 1 февраля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Журналист спросил Кулебу, разочарован ли он тем, что ни одна страна Запада не готова ввести свои войска в Украину, чтобы воевать на стороне украинцев в случае вторжения РФ.

Кулеба в ответ сказал, что "не разочарован", так как "доверяет украинской армии и украинскому народу".

По его словам, Украина "ведет эту войну уже восемь лет и никогда не просила поддержки иностранных солдат".

Кулеба отметил, что действия Украины "сосредоточены на дипломатии".

Однако, подчеркнул глава МИД, "если Россия решит напасть, мы будем сражаться, однозначно, пока не победим".

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