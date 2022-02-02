Политолог: Белорусские «жуткие» антисанкции против Литвы сродни комариному укусу 13 2.02.2022, 23:00

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Андрей Суздальцев

Ребята из Минска явно переоценивают свою значимость на международной арене.

Российский политолог Андрей Суздальцев прокомментировал контрсанкции режима Лукашенко против Литвы.

– Ну вот дождались. Белорусское руководство в качестве антисанкций запретила перевозку ряда товаров, следующих из Литвы железнодорожным транспортом. В частности, запрещено перемещение на территорию Беларуси из Литвы нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений.

Видимо столь экзотический ответ и является в интерпретации премьер-министра РБ Романа Головченко «жестким» решением. Прекрасно, но, как всегда, без вопросов не обойтись.

Во-первых, понятно, когда нефтепродукты и калийные удобрения идут по железной дороге В Литву, на порт Клайпеды, но как-то странно, когда нефтепродукты и удобрения идут ИЗ Литвы. Куда? Адресов всего два: Россия и Украина. Зачем везти нефтепродукты и удобрения в Россию, где это всего и так навалом? Тогда остается Украина. В тоже время нельзя сказать, что литовско-украинские взаимные поставки через Беларусь очень уж большие…

Литва действительно экспортирует на Украину нефтепродукты со своего НПЗ (ORLEN Lietuva). Перегружает в Клайпеде удобрения для украинских аграриев, но совсем немного. Вильнюс еще поставляет Киеву продукцию машиностроения и продукты питания. Товарооборот близок к 1 млрд. долларов, но при этом Литва экспортирует товаров в год больше, чем на 25 млрд. долларов. Украина не входит даже в первую десятку торговых партнеров Литвы. При этом Россия остается главным центром притяжения для литовской внешней торговли. ВВП Литвы около 117-118 млрд. долларов в 2021 году при населении в 2,7 млн. человек, то есть вся Литва чуть больше Минска.

Для сравнения, ВВП Украины при населении 44 млн. (эксперты оперируют цифрой в 36 млн.) составляет около 160 млрд. долларов. А вот ВВП Беларуси при численности населения в 9,4 млн. человек – 60 млрд. долларов, то есть в два раза меньше, чем у Литвы.

Так что белорусские «жуткие» антисанкции против Литвы сродни комариному укусу. Кроме того, закрыв вывоз нефтепродуктов из Литвы, Минск видимо рассчитывает на то, что Украина будет больше покупать белорусских нефтепродуктов.

Во-вторых, если все-таки Минск перекрыл транзит между Литвой и Украиной, то не очень понятно, как Беларусь собирается воспользоваться портом Одессы для вывоза собственных калийных удобрений (?). Или в Минске руководствуются формулой «А нас за шо?»

В-третьих, возможно, что под белорусский «жесткие» антисанкции попадут поставки в российский Калининград. Конфликт с Москвой гарантирован.

Ну и «вишенка на торте». МИДа РБ обижается на то, что Литва не пошла на консультации с официальным Минском (брезгует). Мол, Вильнюс сам виноват. Наш ресурс никогда не питал какого-то пиетета к Литве или Польше, но в данном случае ребята из Минска явно переоценивают свою значимость на международной арене.

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