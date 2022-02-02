На дорогах Беларуси массово заработают камеры фотофиксации 12 2.02.2022, 21:17

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На заметку водителям.

Система фото и видеофиксации технически готова к массовому контролю правонарушений в сфере гостехосмотра, сообщается на сайте УП «Белгостехосмотр».

С 1 марта 2021 года вступил в силу обновленный КоАП Беларуси, предусматривающий, среди прочего, возможность фото- и видеофиксации правонарушений. Система, обеспечивающая контроль правонарушений в сфере гостехосмотра в стране в полную силу в том году не заработала. Сообщается, что сейчас все технические проблемы решены, и система фиксации готова к массовому применению.

По информации УП «Белтехосмотр», за январь 2022 году было выдано 95 688 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Это на 49,1 % меньше результата за аналогичный период прошлого года, тогда было выдано чуть более 188 тысяч разрешений.

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