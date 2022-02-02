В глобальном рейтинге качества жизни Украина обошла Беларусь и РФ 8 2.02.2022, 21:26

3,850

Украина расположилась на 48-м месте, Беларусь - на 54-м.

В 2021 году Украина в мировом рейтинге по значению индекса социального прогресса (Social Progress Index) поднялась на 15 позиций и заняла 48-е место со значением индекса 75,78 среди 168 стран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Беларусь в рейтинге заняла 54 место со значением индекса 74.83. Россия расположилась на 62 месте.

«Среди 15 стран со схожим уровнем ВВП на душу населения по паритету покупательной способности Украина по результатам 2021 года заняла первое место по значению этого индекса», – отметила министр соцполитики Украины Марина Лазебная.

Высокое место в рейтинге Украине обеспечили:

результативная политика содействия занятости уязвимых групп,

высокий охват средним образованием,

доступная мобильная связь и доступная электроэнергия,

низкая смертность от загрязненной воды и плохих санитарно-гигиенических условий, обеспечение равных возможностей для женщин и мужчин принимать участие политической жизни, получать высшее образование, защищать имущественные права.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».