Грузы, которые не пропустит Беларусь, Литва будет возить через Польшу и Латвию 12 2.02.2022, 21:48

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Транзит через Беларусь должен остановиться 7 февраля.

Грузы, которые не пропустит Беларусь, Литва собирается возить через Польшу и Латвию, пишет Delfi. В среду стало известно, что власти Беларуси с 7 февраля вводят запрет на транзит по железной дороге из Литвы нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на литовских станциях. Это ответ на прекращение Литвой с 1 февраля транзита белорусских калийных удобрений.

Как сообщают "Литовские железные дороги", с учетом пустующих вагонов из-под калийных удобрений, возвращающихся в Беларусь, в среднем из Литвы в нашу страну проходит 18 поездов в день. В феврале 30% их составляют поезда, загруженные на литовских станциях. В основном они перевозят грузы в Беларусь, Россию и Украину — нефтепродукты, удобрения и черные металлы.

Президент Литовской ассоциации морских погрузочных компаний Вайдотас Шилейка говорит, что некоторые литовские производители уже отреагировали на угрозы Минска и начали изучать новые маршруты — фурами или железной дорогой через Польшу и Латвию, в обход Беларуси (польский вариант уже испытывали, а насчёт латвийского существуют предостережения о пропускной способности железной дороги). Если же выяснится, что транзит автотранспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений из Литвы через Беларусь не запрещён, то используют и этот вариант.

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