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Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде

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  • 2.02.2022, 22:10
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Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде
Наталья Поклонская

Бывший «прокурор» Крыма назначена на новую должность.

Президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер назначил ее замглавы Россотрудничества.

19 января стало известно, что Наталья Поклонская отказалась от должности посла России в Кабо-Верде по неким личным обстоятельствам. Однако она указала, что хочет быть «полезной стране и готова на любую должность, где будет помогать государству».

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