Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде

Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде8
- 2.02.2022, 22:10
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Бывший «прокурор» Крыма назначена на новую должность.
Президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде. Об этом сообщает ТАСС.
Российский лидер назначил ее замглавы Россотрудничества.
19 января стало известно, что Наталья Поклонская отказалась от должности посла России в Кабо-Верде по неким личным обстоятельствам. Однако она указала, что хочет быть «полезной стране и готова на любую должность, где будет помогать государству».