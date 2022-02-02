Минчанка собирала деньги после «смерти» супруга от коронавируса 5 2.02.2022, 22:20

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Когда муж узнал — сильно удивился.

Эта история родилась на днях на просторах одного из «мамских» форумов Беларуси. Валерия под ником vs_k19 написала трогательный пост: «Эх, теперь и мы учимся жить без папы…» Отзывчивое сообщество попыталось выяснить, что произошло, — женщина ответила, что муж умер, причина кончины, по ее словам, «ковид, с**а». Осталась одна с восьмимесячным ребенком... Кошмар, в общем. Сразу посыпались соболезнования, неравнодушные белоруски предлагали помощь, попросили дать номер карты, на которую можно перевести деньги, пишет «Онлайнер».

«Вдова» от помощи не отказывалась, принимала ее с благодарностью. Вместо номера карты скинула ее фотографию, прокомментировав, что иначе не получается, сейчас в таком тяжелом состоянии, что «вообще не соображает». Деньги потекли скромным ручейком, не у всех матерей на форуме были лишние финансы, каждый старался сделать что мог.

Желание других помочь женщина, потерявшая кормильца, подогревала грустными постами о «пустой квартире», рекомендовала всем «ценить что есть», договаривалась о встречах, чтобы забрать детскую одежду «на вырост». Эта история доброты и отзывчивости завершилась бы грустно и прилично, если бы в какой-то момент участницы форума не заметили, что в VK-аккаунте мужа наблюдается подозрительная активность.

Не потребовалось много времени, чтобы общими усилиями найти реальных людей, которые смогли опровергнуть смерть супруга Валерии. Он не только оказался вполне живым, но и, судя по всему, сильно удивился происходящему. Поначалу старался как-то отшучиваться, прикрывая супругу, говорил, что ее аккаунт взломали, но выглядела эта версия достаточно нелепо, ведь тогда пришлось бы признать, что злоумышленники не только хакнули «мамский» форум, но и выкрали кредитку его супруги, а после предлагали перевести на нее деньги.

Что же Валерия? После того как обеспокоенное форумное сообщество связалось с отцом ее мужа и стало известно, что семейный кормилец жив, женщину призвали к ответу. Какое-то время Валерия продолжала убеждать всех в смерти мужа и обещала сбросить фото соответствующего свидетельства. После — пропала на несколько часов. В это время на форуме по понятным причинам разгорались нешуточные страсти. Идею наказать Валерию по всей строгости закона поддержали многие. Видимо поняв, что дело пахнет не общественным порицанием, а уже судом, спустя несколько часов она написала пост с извинениями и созналась в том, что соврала.

Правда, исповедь а-ля «бес попутал» в исполнении vs_k19 оказалась специфической. Мол, деньги собирать она поначалу даже не планировала, как-то само собой вышло. Во всем происходящем она косвенно винила мужа, который оказался «не тем человеком» и к разводу с которым она сейчас готовится. Важно, что Валерия при этом отметила: «Все грешат на мужа, но он абсолютно не в курсе».

Женщина призналась, что получила за это время 320 рублей помощи, и высказала желание все эти деньги вернуть или перевести на реальные благотворительные цели. Признание было сделано очень вовремя, так как в этот момент некоторые из дарительниц уже буквально стояли в дверях, собираясь нести заявление в милицию. Пожалели. Валерия также уговаривала не предавать историю огласке и не рассказывать о ней на страницах Onlíner — а вот здесь пострадавшие оказались не таким «понимающими» и прислали нам всю информацию, попросив рассказать все.

Журналисты связались с некоторыми из пострадавших. Нам показали скриншоты, подтверждающие сделанные на имя Валерии переводы от 5 до 70 рублей от разных людей. Общая сумма, получается, действительно собралось примерно такой, какую озвучила мнимая вдова. На момент публикации статьи она вернула около 100 рублей, из них 70 рублей, самый большой донат, по просьбе дарителя перевела на лечение ребенка с СМА. Остальные деньги, призналась, потратила. Выходит, вопрос с погашением долгов до сих пор остается открытым, но Валерия обещает, что вернет все до конца недели.

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