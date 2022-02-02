Джонсон – Путину: Вторжение в Украину будет трагическим просчетом

Джонсон – Путину: Вторжение в Украину будет трагическим просчетом1
- 2.02.2022, 22:36
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Об этом премьер Великобритании сказал президенту РФ во время телефонного разговора.
Вторжение России в Украину станет трагическим просчетом российского президента Владимира Путина. Об этом ему во время телефонного разговора заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз британского правительства.
"Премьер-министр выразил глубокую обеспокоенность нынешней враждебной активностью России на границе с Украиной", - говорится в релизе.
Указывается, что Джонсон подчеркнул необходимость найти путь решения конфликта, уважающий как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону.
"Глава правительства подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России на территорию Украины будет трагическим просчетом", - подчеркнул Джонсон.