Джонсон – Путину: Вторжение в Украину будет трагическим просчетом 1 2.02.2022, 22:36

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Борис Джонсон

Об этом премьер Великобритании сказал президенту РФ во время телефонного разговора.

Вторжение России в Украину станет трагическим просчетом российского президента Владимира Путина. Об этом ему во время телефонного разговора заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз британского правительства.

"Премьер-министр выразил глубокую обеспокоенность нынешней враждебной активностью России на границе с Украиной", - говорится в релизе.

Указывается, что Джонсон подчеркнул необходимость найти путь решения конфликта, уважающий как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону.

"Глава правительства подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России на территорию Украины будет трагическим просчетом", - подчеркнул Джонсон.

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