«Не новый кодекс, а старый и ухудшенный» 2.02.2022, 23:08

Что власти сделают с белорусским образованием.

Лукашенко подписал обновленный Кодекс об образовании. К чему приведут эти правки, «Белсату» рассказал эксперт в сфере образования, науки и инноваций Андрей Лаврухин.

Среднее образование сделают обязательным: но ведь его и так все имеют? Ранее (ст. 5 Кодекса 2011 года) обязательным было общее базовое образование (9 классов), а сейчас (ст. 2 Кодекса 2021 года) – обязательное общее среднее образование (11 классов). Это могло бы казаться глупостью, ведь в Беларуси охват средним образованием и так около 100 %. Но если в 2015-16 годах он (вместе с профессионально-техническим и средне специальным) составлял 98 %, то по результатам переписи населения 2019-го составил уже лишь 94 %. Наверное, норма стремится сохранить прежний (2010-11 лет) достигнутый уровень.

Расширение «целевого обучения» означает расширение обязательного долгосрочного распределения на новые уровни образования. Если раньше (арт. 84 Кодекса-2011) отрабатывание 5 лет после «целевой подготовки» распространялось на первую ступень высшего образования (бакалавры), то сейчас (ст. 75 Кодекса-2021) – и на «специальное высшее образование» (магистры с неразрывным циклом образования). Если раньше обязанность отработать не менее 3 лет касалась выпускников среднего специального образования, то сейчас – и «углубленного высшего образования» (магистры). При этом норма утверждает, что конкретный срок отработки может быть обозначен в договоре работодателем, что на практике означает лишь возможности его увеличения (в Кодексе отмечено: «не меньше»).

«Таким образом, практика долгосрочного распределения расширяется и удлиняется, то есть фактически превращается в академическую барщину или оброк, если придется платить деньги за отказ от распределения», – делает вывод Лаврухин.

В техникумы – только после 11 классов? Неоднозначно, но выглядит, что нет. Общее среднее образование (11 классов) называется обязательностью. Так по ч. 5 ст. 144, общее базовое образование (9 классов) дает право на продолжение обучения до общего среднего, а также до профессионально-технического и среднего специального образования. Ст. 169 описывает срок получения профессионально-технического образования на основе базового как без получения среднего, так и с получением его. Ст. 186 описывает сроки получения среднего специального образования на основе общего базового и общего среднего.

Дистанционное обучение – это хорошо, но оно будет не для школы? Ранее в Беларуси были фактически незаконными все формы дистанционного образования – даже в условиях коронавируса. В новом кодексе дистанционное образование «узаконили», но в специальной части речь о дистанционном образовании только на уровнях выше общего среднего: для среднего специального, профессионально-технического, высшего и дополнительного образования. Таким образом, открывается «пространство для объяснений», замечает Лаврухин, но самое простое из них – что дистанционное образование не для школ.

Дополнительное образование для одаренных пообещали. В текстах пресс-служб его обещают в детском технопарке. Лаврухин говорит, что это, наверное, прогрессивно, «если технопарк не закроют вовсе, а то мы слышали сигналы».

Перераспределение полномочий государственных органов в образовании «мутное». Лаврухин говорит, что пытался понять, что же перераспределили, но увидел только мелкие правки, а сама вертикальная модель, где главную роль играет президент и администрация президента, осталась старой. Вплоть до того, что президент имеет полномочия создавать «другие органы самоуправления» в вузах.

«Нужен был новый кодекс, но совсем не такой, – добавляет Лаврухин. – Это вообще не новый кодекс, а старый, немного и местами обновленный не в лучшую сторону. Шокирует та наглость и бесстыдство, с которой чиновники дают отчеты, которые провели публичное обсуждение!»

Собеседник рассказывает, что три года назад Общественный Болонский комитет (в который Лаврухин входит) и экспертное сообщество выслало в Министерство образования и другие государственные органы предложения изменений в Кодекс об образовании. В сентябре – ноябре 2021 года эти предложения обновили и через Свободный профсоюз белорусский вновь выслали в Палату представителей. Первый раз не было никакого ответа, а во второй раз сказали (в письме, подписанном депутатом Игорем Марзалюком), что «уже опоздали», хотя, согласно процедуре, времени еще было много.

«Вышла имитация каких–то поправок в Кодекс, жалкая, неприкрытая и бессовестная, создающая иллюзию, рассчитанную непонятно на кого, на каких наивных людей, – резюмирует Лаврухин. – Мы фиксируем этот факт: имеет место фабрикация изменений, псевдоновых редакций».

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