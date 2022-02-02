МВФ поддержит страны, которые пострадают в случае отключения РФ от SWIFT 1 2.02.2022, 23:11

Отключение РФ от SWIFT обсуждается в рамках санкций за возможно вторжение в Украину.

Международный валютный фонд (МВФ) готов поддержать страны, которые пострадают в случае возможного отключения России от системы финансовых транзакций SWIFT. Речь идет о возможных санкциях в случае обострения российско-украинского конфликта.

Об этом сообщает Reuters.

Как заявила директор МВФ Кристалина Георгиева, жесткие санкции против России на случай вторжения в Украину неизбежно затронут функционирование финансовой системы, особенно если Москву отключат от SWIFT.

"Если мы окажемся в ситуации, когда возникнут побочные эффекты, требующие более активного участия МВФ в других странах, мы, конечно, будем там. У нас еще есть кредитные возможности на сумму около 700 млрд долларов", - отметила она.

В то же время она надеется на дипломатическое решение конфликта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».