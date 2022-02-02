Польский Orlen нашел путь поставок нефтепродуктов в Украину в обход Беларуси 2.02.2022, 23:22

Поляки вслед за литовцами решили «проблему» контрсанкций режима Лукашенко.

Orlen будет перевозить нефтепродукты из Литвы для Украины через Польшу, сообщает Reuters. Это вынужденный шаг из-за запрета властями Беларуси их транзита. В Литве крупная польская нефтеперерабатывающая компания имеет свой НПЗ.

Для "диверсификации логистических возможностей" и "обеспечения стабильности поставок клиентам" Orlen купила 100% акций литовской компании Mockavos Terminalas, а это дает контроль над единственным железнодорожным перегрузочным терминалом на польско-литовской границе в Моцкове. "Поставки топлива в Украину обеспечены", — говорит президент польской компании Даниэль Обайтек.

В прошлом году Orlen поставила в Украину 1 миллион тонн нефтепродуктов. И решение властей Беларуси о запрете транзита из Литвы на планы на 2022 год никак не повлияет, уверяет компания.

Власти Беларуси вводят с 7 февраля запрет на транзит по железной дороге некоторых товаров из Литвы (нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений), погруженных на литовских станциях, как ответ на прекращение транзита белорусских калийных удобрений.

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