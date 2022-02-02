Новая форма олимпийской сборной Литвы по биатлону явно не понравится режиму Лукашенко 1 2.02.2022, 23:34

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«Погоня» и отсылки к партизанской войне с Советами.

Дизайнер Александрас Погребноюс опубликовал фото новых комплектов формы, в которых литовские биатлонисты будут выступать на Олимпиаде в Пекине, пишет «Трибуна».

Необычный узор был взят с керамического панно Валдаса Пукявичюса. На таком фоне выделяется аналог белорусской «Погони» герб «Витис» (в этой форме лучше не появляться на улицах Беларуси).

Еще одним интересным дизайнерским решением было использование флага Литвы в форме треугольника.

«Флаг в пирамиде находится спереди, на шапке и на спине. Это решение было принято потому, что у партизан, воевавших против Советов, на форме был флаг, который помещался в такую пирамиду», – пояснил Погребноюс.

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