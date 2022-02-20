Новые потери: в Гродно погиб белорусский солдат-срочник 3 20.02.2022, 8:33

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Военный получил смертельное ранение 19 февраля.

Военнослужащий одной из частей Гродненского гарнизона, получивший ранение 19 февраля, скончался. Это следует из заявления СК.

Причиной гибели срочника называют «нарушение правил обращения с оружием». Военнослужащему было 19 лет. Сейчас следствие планирует провести экспертизы, проводился осмотр места происшествия.

Напомним, днем 19 февраля Минобороны опубликовало информацию о том, что в Беларуси получил ранение военнослужащий. Ведомство сообщало, что ему оказывалась медицинская помощь, но не говорило, в каком состоянии он находился.

Напомним, что 17 февраля стало известно о первых потерях на белорусско-российских учениях «Союзная решимость». Военный грузовик раздавил легковую Audi на белорусской трассе М10 (граница России — Гомель — Кобрин).

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