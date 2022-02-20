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Китай поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины

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  • 20.02.2022, 8:41
  • 10,294
Китай поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины

Глава МИД КНР сделал важное заявление.

В Китае усомнились в необходимости расширения НАТО, но призвали уважать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом рассказал министр иностранных дел КНР Ван И во время выступления на Мюнхенской конференции, передает CGTN.

Он заявил, что "некоторые крупные страны" возрождают менталитет холодной войны и разжигают конфронтацию между блоками, а потому миру стоит укреплять атмосферу солидарности и взаимосотрудничества.

По словам главы МИД Китая, ни одна страна, даже сверхдержава, не может ставить свою волю выше международных правил.

Также он обратил внимание на вопросы связанные с эскалацией напряжения в Европе и заявил о необходимости уважать и защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран. По его словам, Украина не является исключением из этого принципа.

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