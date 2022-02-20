Сильный ветер сохранится в Беларуси и в воскресенье 20.02.2022, 8:46

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В МЧС рассказали, какие меры безопасности следует предпринять.

Сильные порывы ветра будут наблюдаться в Беларуси в воскресенье, 20 февраля. В стране объявлен оранжевый уровень опасности.

Как сообщает Белгидромет, порывы ветра скоростью 15-20 метров в секунду стоит ожидать во многих районах страны и в столице ночью. Ветер будет дуть с запада и юго-запада.

В субботу, 19 февраля, непогода в Беларуси привела к отключениям электричества и падениям деревьев в Брестской, Гродненской и Минской областях.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

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